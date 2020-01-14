Bố tỉnh bơ đứng bấm điện thoại cạnh con gái đang ăn vạ giữa đường, dân mạng cảm thán: 'Rồi ai lì hơn ai?'

Thế giới 14/01/2020 11:29

Đối phó với đứa con ăn vạ, ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Nhìn cảnh tượng hài hước dân mạng không khỏi cảm thán: 'Rồi ai lì hơn ai'.

Có lẽ phụ huynh nào cũng từng rơi vào tình huống con ăn vạ vì không được mua đồ chơi. Nhẹ thì khóc lóc mè nheo, nặng thì la hét, thậm chí đấm đá cha mẹ khi không được như ý muốn. 

Một số phụ huynh sợ phiền đến người xung quanh nên đành chiều theo yêu cầu của con, dần dần hình thành tính cách thích gì được nấy ở trẻ. Một số khác do nóng giận mà đánh mắng, quát nạt khiến con tổn thương. 

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bố trị con ăn vạ khiến người xem vừa buồn cười vừa thán phục. Theo những người chứng kiến, bé gái đòi bố cái gì đó nhưng không được đáp ứng nên nằm lăn ra đất khóc lóc, giãy giụa. Ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Hai cha con thi gan gần nửa tiếng đồng hồ ngoài đường, chẳng ai chịu thua ai. 

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Bé gái nằm lăn ra giữa đường ăn vạ - Ảnh: Sina
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Ông bố thản nhiên đứng bấm điện thoại - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều chia sẻ bình luận. Hầu hết mọi người đều tán thành cách xử lý của ông bố. Vì nếu thỏa hiệp với tính ăn vạ của con thì sẽ hình thành tính cách thích gì được nấy. Còn quát mắng, ép buộc con giữa chốn đông người sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và tổn thương.

"Cách làm của ông bố hay đấy chứ, cứ nhẹ nhàng mà xử lý thôi chứ đừng mắng mỏ trước mặt người khác"; "Tôi cũng hay áp dụng cách này với bọn trẻ. Nếu mình càng làm dữ thì con càng được đà lấn tới. Tốt nhất là cứ kệ chúng, khóc chán sẽ cảm thấy xấu hổ với mọi người rồi ngừng khóc"; "Hai cha con tham gia cuộc thi ai lì hơn ai à"; "Tôi chưa có con nhưng cách này cũng đáng học hỏi đấy, sau này sinh con sẽ áp dụng"..., dân mạng bình luận.

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Câu chuyện dở khóc dở cười tưởng chỉ có trong phim nay đã xuất hiện ngoài đời thực.

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