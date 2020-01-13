Vợ bán chồng cho bồ nhí với giá 400.000 đồng để mua quần áo mới cho con

Câu chuyện dở khóc dở cười tưởng chỉ có trong phim nay đã xuất hiện ngoài đời thực.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, một số phụ nữ chọn chia tay, tự giải thoát cho bản thân, số khác lại tha thứ chồng để hàn gắn gia đình. Thế nhưng người phụ nữ trong câu chuyện dở khóc dở cười dưới đây lại quyết định có 1-0-2, chính là bán luôn gã chồng bội bạc cho nhân tình.

Theo The Sun, cô Edna Mukwana (sống tại Kenya) phát hiện chồng ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhìn thấy chồng và nhân tình đang tình cảm trên giường, cô Edna vô cùng giận dữ dẫn đến hai bên tranh cãi rất lớn. Kết quả, chồng của Edna chạy theo "tiếng gọi của con tim", bỏ vợ con đến với nhân tình.

Sau 7 ngày, Edna nảy ra ý tưởng độc nhất vô nhị. Cô gọi bồ nhí của chồng đến nhà đàm phán. Người vợ cho biết sẵn sàng nhượng lại ông chồng "quý hóa" cho tiểu tam để đổi lại một món tiền.

Thế nhưng số tiền chẳng nhiều nhặn gì cho cam, chỉ vỏn vẹn 2.000 shilling Kenya (khoảng 460.000 đồng). Dường như chưa đủ rẻ, cô bồ nhí mặc cả xuống còn 1.700 shilling Kenya (gần 400.000 đồng). Cuối cùng, gã chồng bội bạc đã bị bán đứt với giá rẻ mạt này.

Edna Mukwana bán gã chồng bội bạc với giá rẻ mạt - Ảnh: The Sun

Sau khi bán chồng, Edna Mukwana dùng toàn bộ 1.700 shilling để mua quần áo mới cho con. Cô cho biết một gã chồng phản bội gia đình thì không thể có giá đắt hơn được. Thoát được gã đàn ông lăng nhăng và rượu chè, Edna cảm thấy cực kỳ vui mừng.

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

"Haha cười xỉu luôn á, chị vợ quá xuất sắc"; "Nếu tôi là bồ nhí chắc sẽ mặc cả rẻ hơn nữa"; "Giá thế vẫn còn đắt"; "Chồng là thứ gì đó bán không ai mua, cho không ai lấy mà cứ hở ra là mất"..., dân mạng bình luận.

Được bạn cùng phòng trổ tài nấu mì tôm chiêu đãi, anh chàng suýt ngất khi thấy món ăn đang sôi trên bếp Nấu mì tôm rau hay mì tôm trứng vốn là món ăn khá đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được, nhanh, gọn mà cực dễ dàng. Thế nhưng, nhìn màn trổ tài nấu mì của anh chàng dưới đây, dân mạng 1 lần nữa phải khẳng định lại chân lý: Nấu mì thật dễ, nhưng không phải ai cũng cho "ra mắt" 1 món mì trông ngon miệng được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ban-chong-cho-bo-nhi-voi-gia-400000-dong-de-mua-quan-ao-moi-cho-con-348685.html