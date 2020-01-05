Triệt sản 2 lần nhưng vợ vẫn mang thai, chồng phát hiện sự thật động trời

Thế giới 05/01/2020 13:06

Hai lần thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, người chồng sốc nặng khi vợ thông báo mang thai.

Sina đưa tin, vào tháng 8/2018, người đàn ông họ Li đến Bệnh viện Chang Geng thuộc quận Hải Thương, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc thực hiện ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Khoảng 1 tháng sau đó, anh Li tái khám thì phát hiện số lượng tinh trùng vẫn còn, tức là ca phẫu thuật đã thất bại.

Đến tháng 12/2018, anh Li thực hiện lại ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Bác sĩ quả quyết lần này đã thành công 100%, không cần phải kiểm tra lại. Anh Li cứ thế về nhà và tin chắc rằng mình không còn khả năng sinh con, sau đó không đi tái khám nữa.

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Kết quả xét nghiệm cho thấy ca phẫu thuật thắt ống dẫn tinh của anh Li đã thất bại - Ảnh: Sina

Không ngờ đến tháng 10/2019, vợ anh Li bất ngờ mang thai. Mọi chuyện nằm ngoài ý muốn khiến cặp vợ chồng vô cùng lo lắng. Anh Li lập tức đến Bệnh viện Đại học Hạ Môn để xét nghiệm, kết quả cho thấy anh Li vẫn có tinh trùng. Sợ không chính xác, anh Li tiếp tục đến Bệnh viện Chang Gung để xét nghiệm lần hai nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.

Cặp vợ chồng sốc nặng và cho rằng bác sĩ thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cho anh Li quá tắc trách. "Đây là thủ thuật nhỏ được thực hiện phổ biến. Vậy nên thất bại đến 2 lần liên tiếp là do bệnh viện vô trách nhiệm. Họ phải bồi thường cho tôi những tổn thất liên quan", anh Li nói.

Sau đó, người đàn ông đã yêu cầu phía Bệnh viện Chang Geng bồi thường cho mình 50.000 nhân dân tệ (hơn 166 triệu đồng). Thế nhưng bệnh viện không kỷ luật mà chỉ trừ tiền lương của vị bác sĩ kia, cũng không đưa ra lời xin lỗi chính thức tới vợ chồng anh Li.

Cho đến khi sự việc hy hữu được truyền thông đưa tin rộng rãi, bộ phận kinh doanh của Bệnh viện Chang Gung mới liên hệ với anh Li để đàm phán. Nếu đàm phán không thành công, anh Li cho biết sẽ khởi kiện ra tòa.

Bác sĩ Liu Ziming, Trưởng khoa nội soi thuộc Bệnh viện Đại học Hạ Môn cho biết việc thắt ống dẫn tinh phải được thực hiện ở cả hai bên ống dẫn tinh. Trong 2 tháng, tinh trùng sẽ bị cơ thể hấp thụ. Trong giai đoạn này, bệnh nhân vẫn nên thực hiện các biện pháp tránh thai. Sau 2 tháng, bệnh nhân phải đi kiểm tra lại. Nếu trong tinh dịch không còn tinh trùng nữa thì ca phẫu thuật mới được coi là thành công.

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