Giám đốc công ty đang thuyết trình bí quyết sống thọ trên sân khấu thì bất ngờ tử vong khiến mọi người xôn xao. Sự việc hy hữu nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Người đàn ông họ Trần (65 tuổi) bất ngờ tử vong trên sân khấu khi đang chia sẻ bí quyết sống lâu.

Theo Daily Mail, ông Trần là Giám đốc Công ty Công nghệ và Y tế Zhongyi, chuyên sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh gout.

Đang đứng trên sân khấu chia sẻ bí quyết sống lâu... - Ảnh: Daily Mail

... người đàn ông 65 tuổi bất ngờ tử vong - Ảnh: Daily Mail

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Trần đang phát biểu về bí quyết sống lâu thì bất ngờ ngã lăn ra sân khấu và tử vong. Khám nghiệm phát y cho biết ông Trần qua đời vì lên cơn đau tim. Một nhân viên của nạn nhân cho biết, cách đây 20 năm ông Trần từng phẫu thuật tim. Ông dự định sau khi kết thúc sự kiện này sẽ trở lại bệnh viện để phẫu thuật thay máy trợ tim. Tuy nhiên người đàn ông bất ngờ lên cơn đau tim tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, có tin đồn cho rằng ông Trần uống thuốc bổ của công ty mình sản xuất dẫn đến tử vong. Nạn nhân được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 6 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên lãnh đạo công ty đã phủ nhận những thông tin này.

Họ cũng không biết tại sao đoạn video ghi lại cảnh ông Trần đột tử lại có trên mạng và nghi ngờ đó là chiến dịch bôi nhọ uy tín của đối thủ.

Ông Trần thường xuyên làm từ thiện, giúp cho hàng ngàn trẻ em được đến trường - Ảnh: Daily Mail

Khi còn sống, ông Trần thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn. Người đàn ông này từng quyên góp gần 1 triệu nhân dân tệ cho ngành giáo dục, hỗ trợ xây nhiều trường học, giúp hàng ngàn trẻ em được đến trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-thuyet-trinh-bi-quyet-song-tho-giam-doc-65-tuoi-bat-ngo-tu-vong-347901.html