Vợ rủ bạn đánh ghen lột đồ bồ nhí của chồng ngay giữa đường

Thế giới 08/01/2020 11:29

Thấy nhân tình bị đánh ghen lột đồ giữa đường, gã chồng cởi áo che chắn khiến người vợ tức tối không nói nên lời.

Mới đây, mạng xã hội Việt Nam xôn xao bàn tán về vụ vợ đánh ghen lột đồ nhân tình của chồng ở thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

Theo Ifeng, nhóm phụ nữ gồm 3 người chặn đánh một cô gái trẻ ở trước cửa phòng khám tư. Nạn nhân được cho là tiểu tam, phá hoại gia đình người khác nên bị vợ của người đàn ông này kéo bạn bè đến đánh ghen. Trong lúc xô xát, nhóm người lột đồ của cô bồ nhí. Cảnh tượng hỗn loạn khiến người đi đường không dám can ngăn.

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Bồ nhí bị đánh ghen lột đồ giữa đường - Ảnh: Ifeng

Người chồng ra vẻ anh hùng ôm chặt nhân tình, cố gắng che chắn cho bồ nhí đang lõa lồ giữa đường. 

Ông Chen là chủ một cửa hàng gần đó cho biết: "Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái trẻ khoảng 20 tuổi bị 3 người phụ nữ trung niên vây đánh. Hai bên lời qua tiếng lại sau đó lao vào ẩu đả. Nhóm phụ nữ đè cô gái xuống đường, vừa đánh vừa lột áo của cô ta. 

Sau đó, gã đàn ông trung niên chạy lại giải vây cho nạn nhân. Lúc này, nhóm phụ nữ càng tức tối hơn nữa. Người đàn ông cởi áo ngoài định khoác cho nạn nhân thì bị một trong ba người phụ nữ kia giật lấy ném xuống đất. Hóa ra gã này đã có vợ nhưng vẫn cặp kè với gái trẻ nên bị vợ kéo bạn bè đến đánh ghen".

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, nhóm phụ nữ nhanh chóng rời đi, để lại đôi nam nữ đang ôm nhau trong tình trạng không mặc áo. 

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Người đàn ông ra sức bảo vệ nhân tình - Ảnh: Ifeng

Vụ việc trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hầu hết đều lên án hành động không biết xấu hổ của gã chồng và cô nhân tình. Số khác cho rằng cô vợ đã tự làm xấu mặt mình trước đám đông, còn hạnh phúc gia đình thì chẳng thể cứu vãn được.

"Nếu bọn họ đã yêu nhau đến mức đấy thì ly dị rồi chúc phúc cho họ đi, chứ đánh đấm làm gì cho mệt người"; "Phụ nữ nên đánh son chứ không phải đánh ghen. Nên giành thời gian chăm sóc bản thân và con cái cho rồi"; "Làm thế này lỡ bị pháp luật truy cứu thì chỉ có thiệt thân thôi"; "Sao lúc ăn nằm với chồng người ta không nghĩ đến cảnh nhục nhã này đi"..., dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì vụ đánh ghen này đã xảy ra khá lâu. Thời gian gần đây bị một số diễn đàn mạng Việt Nam "đào mộ" khiến vụ việc hot trở lại.

Phát hiện người yêu cặp kè với bạn thân, cô gái đánh ghen dã man

Phát hiện người yêu cặp kè với bạn thân, cô gái đánh ghen dã man

Clip đánh ghen giữa 2 cô gái trẻ đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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