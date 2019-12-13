Theo Insight, cô gái áo xanh có một anh bạn trai. Cả 2 thường xuyên gặp mặt, ăn uống cùng nhóm bạn của cô. Những tưởng việc người yêu thân thiết với bạn mình sẽ thắt chặt thêm tình cảm, không ngờ một tình huống tréo ngoe đã xảy ra.

Sau một thời gian, cô gái áo xanh bắt đầu nghi ngờ khi bạn trai mình có nhiều biểu hiện lạ. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, cô nàng vô cùng tức giận vì bị người yêu lẫn bạn thân phản bội.

Nạn nhân gào khóc xin lỗi - Ảnh: Insight

Trong lúc không kiềm chế được mình, nữ chính đi tìm "tiểu tam" để đánh ghen. Cô bắt bạn thân quỳ xuống nhận lỗi rồi đổ rượu lên đầu đối phương, bất chấp nạn nhân gào khóc xin tha. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn dùng chân đạp lên đầu bạn thân ở cầu thang.

Được biết, nữ chính rất yêu bạn trai của mình. Cô nàng từng bóng gió cảnh cáo hội bạn thân không được để mắt đến anh chàng. Vậy nên việc cô gái nổi giận đùng đùng khi phát hiện người yêu cùng bạn thân qua lại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên hành động đánh ghen của cô nàng vẫn bị hầu hết cư dân mạng lên án.

Hành vi bị nhiều người lên án - Ảnh: Insight

"Cô bạn thân kia có liêm sỉ không vậy, bất chấp chen chân vào mối quan hệ của người khác để rồi phải lãnh hậu quả nhục nhã"; "Cô ta sau lưng thì lén lút với bạn trai người ta, trước mặt thì vẫn cười cười nói nói, ôi đáng sợ thật"; "Cô bạn kia sai rồi, nhưng người đáng bị đánh là gã bạn trai kia kìa"; "Bạn trai lăng nhăng thì bỏ đi, đánh ghen có giữ được anh ta suốt đời hay không"; "Dù lý do có là gì thì đánh bạn mình như thế cũng thật quá đáng"; "Tôi nghĩ nên báo cảnh sát chứ sao lại để bị đánh như thế được";..., dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang được người dùng mạng lan truyền và bình luận sôi nổi.