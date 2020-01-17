Bố khom lưng cõng con gái ngủ ở bệnh viện gây xúc động

Thế giới 17/01/2020 21:24

Hình ảnh cảm động ông bố khom lưng cõng con gái ngủ say ở bệnh viện thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cảm động cha cõng con trong bệnh viện khiến nhiều người xúc động. Đúng là dù ở độ tuổi nào, con gái mãi mãi là công chúa nhỏ cần cha yêu thương, bảo vệ.

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Hình ảnh cảm động thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Sina

Theo Sina, bé gái 3 tuổi đột nhiên đau bụng dữ dội nên vợ chồng chị Xiaoxuan lập tức đưa con vào bệnh viện khám. 

Người cha đi đăng ký, trả viện phí rồi cõng con đi khắp các phòng ban để khám chữa bệnh. Sau khi chích thuốc, bé gái đã dần ổn định nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên bắt đầu ngủ gục. 

Để con ngủ được thoải mái hơn, ông bố đã khom lưng cõng con suốt cả tiếng đồng hồ. Nhìn cảnh này, Xiaoxuan cảm thấy rất hạnh phúc vì cho rằng mình đã chọn đúng người. 

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận, chia sẻ: "Đáng yêu quá! Cha lúc nào cũng yêu con gái nhất mà"; "Ước gì sau này cũng có thể lấy được người đàn ông trân trọng gia đình, yêu thương con cái như thế này"; "Cha tuy không được dịu dàng, tỉ mỉ như mẹ nhưng lại luôn yêu thương con theo cách của riêng mình"; "Mình là sinh viên xa nhà, nhìn ảnh này cảm thấy nhớ bố quá"; "Con gái là bảo bối của cha đấy";...

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Câu chuyện hài hước nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ cư dân mạng Trung Quốc.

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