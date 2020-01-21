Mất ngủ vì bố ngáy khò khò, bé trai ra tay trừng trị siêu bá đạo

Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận được vô số bình luận hài hước: "Có cậu con bá đạo cỡ này thì đỡ thế nào được"; "Haha bó tay luôn"; "Hoàn toàn đồng ý với tâm trạng của bé trai, vì mình cũng có lão chồng ngủ ngáy"; "Ngủ với người có tật ngáy vừa buồn cười vừa tức"...

Cách trị ngủ ngáy hiệu quả

- Giảm cân nếu là người béo phì.

- Tập thể dục thường xuyên, vừa để giảm cân nặng vừa tăng oxy cho não.

- Tránh uống rượu 4 tiếng trước khi ngủ.

- Tránh ăn nhiều vào bữa tối.

- Đi ngủ đúng giờ: Rối loạn giấc ngủ hoặc thiếu ngủ rất dễ ngáy. Tập thói quen đi ngủ đúng giờ để cơ thể không quá mệt mỏi.

- Tắm trước khi đi ngủ giúp bạn thông mũi và dễ thở hơn, nhờ đó hạn chế tiếng "grừ" suốt đêm.

- Tăng độ ẩm cho phòng ngủ: Nếu độ ẩm trong phòng ngủ thấp sẽ khiến cho cổ họng bị khô, dễ gây ngáy khi ngủ.

- Nằm ngủ nghiêng và giữ cho đầu cao để dễ thở hơn. Không nên nằm ngửa vì khi đó gốc của lưỡi trượt về phía sau. Nên nằm gối cao hơn bình thường để giúp cho luồng khí trong cổ họng đi thẳng, không bị nghẹn lại.

- Làm thông đường thở ở mũi: Tắc mũi, thở bằng miệng là nguyên nhân có thể dẫn đến ngáy ngủ. Nếu bị nghẹt mũi có thể vì một vách ngăn lệch hoặc dị ứng, do đó phải làm thông mũi để dễ thở hơn.