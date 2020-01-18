Tưởng chồng yêu thương vì ngày nào cũng tới chỗ làm việc đón về, vợ phát hiện sự thật động trời

Người chồng ngày nào cũng tới chỗ làm việc đón vợ. Cô vợ tưởng chồng chu đáo nên rất hạnh phúc, ai ngờ sau đó chị phát hiện sự thật động trời.

Theo Xinjiapo News, Peng Changwei (38 tuổi), sống tại Singapore được người xung quanh nhận xét là tốt bụng, đứng đắn. Changwei có cuộc hôn nhân viên mãn với một người vợ xinh đẹp, làm việc Thư viện Quốc gia Singapore.

Mỗi ngày, Changwei đều đến thư viện để đón vợ về nhà. Người đàn ông thường đến rất sớm, ngồi đợi trong thư viện để chờ vợ làm việc xong. Ai nấy đều khen anh ta chu đáo, nào ngờ sau đó hành vi đồi bại của hắn bị phát giác.

Hôm đó, Changwei đến thư viện và ngồi đối diện với một cặp nam nữ trẻ tuổi. Cô gái 23 tuổi đang ngồi cạnh bạn trai thì thấy Changwei có hành động bất thường. Sau khi quan sát, cô phát hiện ra Changwei dùng điện thoại quay phim và chụp ảnh để dưới gầm bàn, nhằm chụp lại đôi chân của các cô gái ngồi trong thư viện.

Gã đàn ông thích chụp lén chân phụ nữ - Ảnh: Xinjiapo News

Đôi nam nữ đã chụp ảnh Changwei để làm bằng chứng rồi thông báo sự việc cho cảnh sát. Thủ thư của thư viện cùng một vài nhân viên bảo vệ đã cố gắng chặn Changwei lại, không để anh ta chạy trốn trước khi cảnh sát tới bắt giữ Changwei về đồn.

Qua khám xét, cảnh sát phát hiện trong điện thoại của Changwei có chứa tới 162 hình ảnh và clip anh ta chụp trộm bộ phận nhạy cảm của các cô gái. Một số nạn nhân vẫn còn đang đi học.

Sự việc khiến vợ của Peng Changwei sốc nặng. Không ngờ người chồng mình sống chung bao năm lại có sở thích bệnh hoạn như vậy.

Trong phiên tòa xét xử hôm 15/1 vừa qua, Peng Changwei biện hộ rằng bản thân bị ám ảnh bởi những đôi chân đẹp, do đó mới chụp ảnh để ngắm chứ không có bất cứ mục đích xấu gì.

Sau khi xem xét, tòa án xử gã đàn ông 38 tuổi 18 tháng tù vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác và quấy rối tình dục.

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