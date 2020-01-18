Chưa kịp hạnh phúc vì sinh được cặp 'long phụng', mẹ khóc ngất khi nhìn mặt con

Thế giới 18/01/2020 11:54

Tưởng rằng cuộc sống gia đình từ nay sẽ vô cùng hạnh phúc vì có cặp sinh đôi "long phụng", không ngờ người mẹ khóc ngất khi nhìn mặt con.

Anh Xiao Liu (Trung Quốc) rất hạnh phúc khi vợ mang thai sinh đôi. Ngày vợ chuyển dạ, anh đi đi lại lại trước cửa phòng sinh với tâm trạng hồi hộp vô cùng.

Đặc biệt là khi bác sĩ thông báo vợ sinh một cặp "long phụng", anh Xiao Liu vui mừng không nói nên lời. Tuy nhiên "niềm vui ngắn chẳng tày gang", người cha sững sờ khi y tá dẫn anh vào nhìn mặt con.

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Là sinh đôi nhưng bé gái khỏe mạnh, còn bé trai lại bị bệnh não úng thủy - Ảnh: Sina

Con gái của anh hoàn toàn khỏe mạnh, còn cậu con trai lại có cái đầu rất to. Vợ của anh Xiao Liu kích động đến mức không muốn nhìn mặt con trai. Gia đình phải khuyên mãi chị mới bình tĩnh lại.

Bác sĩ cho biết, đứa bé bị bệnh não úng thủy nên đầu mới to như vậy. Trong tương lai, cái đầu sẽ còn lớn hơn nữa, làm cho bé trai rất đau đớn. Thậm chí bác sĩ cũng không dám chắc sự sống của đứa bé có thể kéo dài bao lâu.

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Người mẹ khóc ngất khi biết bệnh tình của con trai - Ảnh: Sina
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Gia đình đang tìm cách trị bệnh cho bé trai - Ảnh: Sina

Não úng thủy là tình trạng tích tụ quá nhiều dịch não tủy, một chất lỏng ở bên trong não có nhiệm vụ làm giảm tác động của các sang chấn từ bên ngoài lên não, cung cấp chất dinh dưỡng cho não và loại bỏ chất thải, đồng thời giúp điều chỉnh áp lực bên trong sọ não.

Não úng thủy có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng não úng thủy trẻ sơ sinh là thường gặp nhất với tỷ lệ khoảng 1:500 thai kỳ. Đây cũng là một trong những bệnh lý nghiêm trọng nhất ở trẻ nhỏ.

Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa

Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa

Hình ảnh cảm động ghi lại cảnh bé gái ngồi chờ mẹ trước cửa phòng sinh nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

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