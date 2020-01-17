Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa

Hình ảnh cảm động ghi lại cảnh bé gái ngồi chờ mẹ trước cửa phòng sinh nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Khi có thêm em, đa phần các bé đều có sự thay đổi về tâm lý, tính cách. Chính vì vậy, cha mẹ phải ứng xử khéo léo để trẻ không ghen tị và ghét bỏ em.

Chị Li (Trung Quốc) có một con gái đầu lòng nên rất hạnh phúc khi đứa con thứ hai là con trai. Ngày chị sinh em bé, cô con gái 5 tuổi ngồi chờ ngoài phòng sinh với vẻ mặt lo lắng.

Cô bé ngồi trên ghế với một chiếc chăn rất dày. Tuy còn nhỏ nhưng bé gái tỏ ra rất chín chắn, chỉ lặng lẽ đợi mẹ chứ không nói tiếng nào.

Bé gái ngồi chờ mẹ trước cửa phòng sinh - Ảnh: Sina

Thấy vậy, một nữ y tá lại gần hỏi thăm cô bé: "Con có thấy lạnh không? Có cần cô ngồi ở đây với con không?". Bé gái đáp rất lễ phép: "Con không sao ạ, con muốn ngồi ở đây đợi mẹ và em bé ra đời an toàn".

Nữ y tá tiếp tục hỏi: "Bố con đâu?". Bé gái ngậm ngùi nói: "Bố phải làm việc nên bận lắm ạ. Nên con ở đây để chăm sóc mẹ". Câu trả lời khiến nữ tá vô cùng xót xa và không biết phải nói gì.

Nữ y tá bật khóc vì xúc động - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến bất bình từ cư dân mạng.

"Một đứa trẻ 5 tuổi còn chưa biết chăm sóc bản thân, chứ đừng nói là chăm mẹ với em"; "Ông bố bị gì vậy? Vợ sinh không lo lại phó mặc cho con gái nhỏ như thế"; "Có vẻ như ông bố có mặt hay không cũng chẳng quan trọng nhỉ"; "Tội cô bé quá, mong sau này cha mẹ sẽ quan tâm đến em nhiều hơn"; "Bé gái thật là hiểu chuyện, không còn sự thơ ngây đúng tuổi nữa. Tội nghiệp em!"..., dân mạng bình luận.

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