Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa

Thế giới 17/01/2020 22:29

Hình ảnh cảm động ghi lại cảnh bé gái ngồi chờ mẹ trước cửa phòng sinh nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Khi có thêm em, đa phần các bé đều có sự thay đổi về tâm lý, tính cách. Chính vì vậy, cha mẹ phải ứng xử khéo léo để trẻ không ghen tị và ghét bỏ em.

Chị Li (Trung Quốc) có một con gái đầu lòng nên rất hạnh phúc khi đứa con thứ hai là con trai. Ngày chị sinh em bé, cô con gái 5 tuổi ngồi chờ ngoài phòng sinh với vẻ mặt lo lắng.

Cô bé ngồi trên ghế với một chiếc chăn rất dày. Tuy còn nhỏ nhưng bé gái tỏ ra rất chín chắn, chỉ lặng lẽ đợi mẹ chứ không nói tiếng nào.

Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa - Ảnh 1
Bé gái ngồi chờ mẹ trước cửa phòng sinh - Ảnh: Sina

Thấy vậy, một nữ y tá lại gần hỏi thăm cô bé: "Con có thấy lạnh không? Có cần cô ngồi ở đây với con không?". Bé gái đáp rất lễ phép: "Con không sao ạ, con muốn ngồi ở đây đợi mẹ và em bé ra đời an toàn". 

Nữ y tá tiếp tục hỏi: "Bố con đâu?". Bé gái ngậm ngùi nói: "Bố phải làm việc nên bận lắm ạ. Nên con ở đây để chăm sóc mẹ". Câu trả lời khiến nữ tá vô cùng xót xa và không biết phải nói gì.

Thấy bé gái ngồi chờ mẹ ngoài phòng sinh, y tá đến hỏi thì nghe được câu trả lời quá xót xa - Ảnh 2
Nữ y tá bật khóc vì xúc động - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến bất bình từ cư dân mạng.

"Một đứa trẻ 5 tuổi còn chưa biết chăm sóc bản thân, chứ đừng nói là chăm mẹ với em"; "Ông bố bị gì vậy? Vợ sinh không lo lại phó mặc cho con gái nhỏ như thế"; "Có vẻ như ông bố có mặt hay không cũng chẳng quan trọng nhỉ"; "Tội cô bé quá, mong sau này cha mẹ sẽ quan tâm đến em nhiều hơn"; "Bé gái thật là hiểu chuyện, không còn sự thơ ngây đúng tuổi nữa. Tội nghiệp em!"..., dân mạng bình luận.

Bố khom lưng cõng con gái ngủ ở bệnh viện gây xúc động

Bố khom lưng cõng con gái ngủ ở bệnh viện gây xúc động

Hình ảnh cảm động ông bố khom lưng cõng con gái ngủ say ở bệnh viện thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh xúc động hình ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích