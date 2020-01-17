Mới cưới 3 ngày, vợ bỏ đi khiến chồng sững sờ, nghe xong lý do không biết nên khóc hay nên cười

Thế giới 17/01/2020 16:13

Câu chuyện dở khóc dở cười về cặp vợ chồng tan vỡ chỉ sau 3 ngày kết hôn khiến dân mạng bình luận trái chiều.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao về câu chuyện dở khóc dở cười của đôi vợ chồng tan vỡ chỉ sau 3 ngày kết hôn được phát sóng trong một chương trình tư vấn tình cảm.

Cụ thể, anh Yang (42 tuổi) và chị Li (36 tuổi) kết hôn thông qua mai mối. Tuy nhiên chỉ vỏn vẹn 3 ngày sau đám cưới, chị Li đã bỏ nhà đi khiến người chồng sốc nặng. 

Theo Sohu, cả Yang và Li đều đã ly hôn. Qua vài lần mai mối, cả hai quyết định xây dựng gia đình với nhau chỉ sau nửa tháng hẹn hò. Người đàn ông 42 tuổi đã đưa cho nhà Li 32 nghìn nhân dân tệ (gần 107,7 triệu VND) làm sính lễ. Những người làm mai cũng được lì xì đỏ 3 nghìn nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng).

Tuy nhiên 3 ngày sau lễ cưới, Li bỏ đi. Yang nghi ngờ vợ quay lại với chồng cũ nên rất tức giận. Người đàn ông tìm đến sự giúp đỡ của một chương trình tư vấn tình cảm.

Khi cố vấn của chương trình tìm được Li, cô cho hay mình cũng phải chịu không ít tổn thương từ cuộc hôn nhân này.

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Yang sốc nặng vì vợ bỏ đi sau 3 ngày cưới - Ảnh: Sohu

Li tố chồng mình lười biếng, không chịu đi làm, tính khí thất thường và không tôn trọng người xung quanh. Trước khi kết hôn, Yang giới thiệu bản thân làm thợ mộc, mỗi ngày kiếm được 300 - 500 NDT (khoảng 1 triệu - 1,7 triệu VND). Sau khi cưới. cô mới phát hiện đối phương đang thất nghiệp. Chưa kể khi ngủ Yang ngáy rất to, khiến Li gần như phải thức trắng đêm.

Điều khiến Li bất mãn nhất với cuộc hôn nhân này chính là Yang có thái độ thất lễ với nhà vợ. Sợ nói thẳng suy nghĩ sẽ bị đánh nên Li quyết định lẳng lặng rời đi.  

Nghe xong những lời này, Yang lập tức xin lỗi vợ và hứa sẽ đến bệnh viện trị chứng ngủ ngáy. Tuy nhiên Li nhất định không thay đổi quyết định, những cố vấn tình cảm của chương trình cũng không tác động được. 

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Cô Li tố chồng lười biếng, ngủ ngáy và không tôn trọng nhà vợ - Ảnh: Sohu

Không còn cách nào khác, Yang đề nghị ly hôn với điều kiện Li phải trả lại cho anh 60 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) bao gồm tiền sính lễ, đồ cưới, trang sức và tiền tổ chức tiệc. Thế nhưng Li chỉ đồng ý trả lại 20 nghìn nhân dân tệ tiền sính lễ, số tiền còn lại xem như bồi thường "tổn thất tinh thần" cho cô. 

Cuối cùng, Yang tuyên bố sẽ kiện Li tội lừa đảo. Li nhất quyết không chịu nhượng bộ. Sau khi chương trình phát sóng, cư dân mạng bình luận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Li đích thực là một kẻ lừa đảo khi cuỗm được số tiền lớn chỉ sau 3 ngày kết hôn. Số khác lại chỉ trích hành động chia tay đòi quà của Yang.

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