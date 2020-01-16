Cưới 2 tuần nhưng vợ không chịu 'động phòng', chồng phát hiện bí mật động trời

Người đàn ông 27 tuổi kết hôn 2 tuần nhưng vợ mới cưới nhất định không chịu "động phòng". Sự việc hy hữu gây xôn xao dư luận địa phương.

Daily Monitor đưa tin, khoảng 2 tuần trước, Sheikh Mohammed Mutumba (27 tuổi, giáo sĩ Hồi giáo ở Uganda) kết hôn với Swabullah Nabukeera. Tuy nhiên cả hai chưa từng "động phòng". Nabukeera lấy lý do đang kỳ "đèn đỏ" để tránh thân mật với chồng.

Giáo sĩ Mohammed Mutumba và vợ mới cưới - Ảnh: Daily Monitor

Ngoài ra, Nabukeera thường xuyên quấn khăn trùm đầu và không chịu thay đồ mặc ở nhà mỗi khi lên giường ngủ. Hành động lạ của vợ khiến Mutumba không ngừng thắc mắc.

Mãi cho đến khi vợ mới cưới bị bắt vì tội trộm đồ của hàng xóm, Mutumba mới ngã ngửa khi biết bí mật được che giấu bấy lâu.

Một nữ cảnh sát địa phương khám người Nabukeera và phát hiện người này thực ra là... đàn ông. Bấy lâu nay, "cô dâu" bước đi nhẹ nhàng như phụ nữ, giọng nói cũng rất ngọt ngào nên không ai phát hiện ra trò lừa đảo.

Tại đồn cảnh sát, nghi phạm khai tên thật là Richard Tumushabe (27 tuổi). Hắn giả gái kết hôn với Mohammed Mutumba nhằm ăn cắp tiền của giáo sĩ này.

Richard Tumushabe giả gái để kết hôn với Mohammed Mutumba - Ảnh: Daily Monitor

Mutumba cho biết gặp "vợ" ở nhà thờ Hồi giáo Kyampisi. Người này đang tìm đối tượng để kết hôn và đã phải lòng Richard Tumushabe ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do luật Hồi giáo nghiêm khắc nên cả hai không thể quan hệ trước hôn nhân. Sự thật phơi bày khiến cả gia đình Mutumba bị sốc.

Thế nhưng mọi chuyện không dừng ở đây, giới chức nhà thờ nơi Mutumba làm việc 4 năm đã buộc giáo sĩ này thôi việc sau vụ rắc rối do "vợ" anh gây ra.

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