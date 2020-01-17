'Bất lực' với 2 em gái sinh đôi, cậu bé từng ước mẹ đẻ thêm đành thở dài: 'Cho con trả lại hàng được không'

Hình ảnh hài hước chụp lại khuôn mặt bất lực của anh trai khi bị 2 em gái sinh đôi bám dính như sam khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Những người có anh chị em trong nhà chắc hẳn từng có ít nhất một lần ước gì mình là con một. Còn hội con một thì luôn ao ước được trải qua cảm giác có anh, có em.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh anh trai và 2 cô em gái sinh đôi thu hút sự quan tâm của dân mạng. Đáng chú ý nhất là gương mặt "bất lực" của người anh trai khi bị 2 em gái bám dính không chịu rời.

Người mẹ cho biết, có lẽ cảm thấy làm con một quá cô đơn nên bé trai đề nghị mẹ sinh thêm em bé. Cu cậu còn hứa hẹn sẽ giúp mẹ chăm em thật tốt. Đáp ứng mong muốn của con, người mẹ đã mang thai sau đó không lâu. Thế nhưng cậu bé không ngờ được rằng mình chẳng những có em, mà còn là tận... 2 đứa.

Anh trai tỏ ra 'bất lực' vì bị 2 cô em gái sinh đôi bám dính không rời - Ảnh: Sina

Hàng ngày bị em gái bám dính không rời, cậu bé có lẽ đã hơi hối hận với điều ước năm xưa nên hỏi mẹ: "Phiền quá, cho con trả lại hàng được không?". Việc này khiến người mẹ cười mãi không dứt.

Tuy nói vậy nhưng người anh trai này rất thương 2 em gái. Ngoài giờ học, cậu bé nhận nhiệm vụ trông nom 2 em cẩn thận để ba mẹ có thời gian làm việc.

Hình ảnh hài hước khiến dân mạng thích thú - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về vô số lượt bình luận, chia sẻ.

"Nhìn là biết không có đi đâu được, chỉ ở nhà chăm em thôi"; "Hàng mua rồi miễn trả lại nha em trai"; "Bây giờ hối hận đã quá muộn rồi"; "Nhìn khuôn mặt bất lực của cu cậu mà cười xỉu";..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-luc-voi-2-em-gai-sinh-doi-cau-be-tung-uoc-me-de-them-danh-tho-dai-cho-con-tra-lai-hang-duoc-khong-348991.html