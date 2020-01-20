Mua hàng online đích thị là một cuộc chơi may rủi và không ít người đã phải nhận cái kết đắng ngắt vì trót tin lời hứa "hàng y hình".

Nhu cầu làm đẹp, sắm sửa quần áo mới của chị em luôn tăng mạnh vào dịp Tết. Vì không có nhiều thời gian nên một số người chọn cách mua qua mạng cho tiện lợi. Thế nhưng mua hàng online cũng gặp không ít rủi ro. Chẳng may gặp đúng shop không uy tín thì những ai trót tin vào lời hứa "hàng y hình" chỉ còn biết khóc ròng mà thôi.

Mới đây, cộng đồng mạng lại lan truyền một màn mua hàng online khiến dân tình bàn tán không ngớt. Cô gái đặt mua một chiếc áo sơ mi trắng trông rất sang chảnh để mặc Tết. Thế nhưng sau bao ngày đợi chờ, hàng nhận về lại khiến chủ nhân của nó vừa tức vừa buồn cười.

Ảnh minh họa và hàng nhận được đúng là một trời một vực - Ảnh: FB

Chiếc áo sơ mi trắng mà cô gái nhận được rộng thùng thình, không trắng tinh như hình mẫu mà lại có màu cháo lòng. Chất liệu chiếc áo cũng mỏng tang, nhăn nhúm.

Theo một số dân mạng sành mua sắm chia sẻ, chiếc áo mà người mẫu mặc là hàng hiệu nên chất lượng vải lẫn đường may đều rất đẹp. Cộng thêm số đo 3 vòng siêu chuẩn, gương mặt Tây của người mẫu, phụ kiện đi kèm sành điệu càng khiến chiếc áo trở nên đẹp hơn.

Cay đắng là cô gái trên đã mua phải hàng may nhái theo. Chất liệu vải và đường cắt may cẩu thả khiến bộ đồ trông rẻ tiền hơn rất nhiều. Nhiều người đùa rằng trông cô nàng như đang đeo tạp dề trước ngực vậy.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước: "Nhìn bộ đồ mà câm nín"; "Hình minh họa rõ xịn nhưng khi giao cho khách lại là hàng may nhái"; "Đen thôi đỏ quên đi"; "Toang! Toang thật rồi bu em ạ"; "Lần sau cứ phải ra shop thử, cầm tận tay, sờ tận mặt thì mới mua nhé"; "Nhìn như áo của nhân viên bồi bàn vậy đó. Cạn lời luôn!"...

Lại 'giận tím người' vì mua hàng online: Dân mạng câm nín, khổ chủ chỉ biết vò đầu bứt tai vì tức Rõ ràng đều là áo dạ xám nhưng sao càng nhìn càng thấy sai sai nhỉ. Pha mua hàng online 'đi vào lòng người' khiến dân mạng không thể nhịn cười.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-mot-pha-mua-hang-online-gian-tim-nguoi-ngay-can-tet-ao-so-mi-sang-chanh-bien-thanh-tap-de-lam-bep-349201.html