Lại 'giận tím người' vì mua hàng online: Dân mạng câm nín, khổ chủ chỉ biết vò đầu bứt tai vì tức

Xã hội 15/01/2020 18:49

Rõ ràng đều là áo dạ xám nhưng sao càng nhìn càng thấy sai sai nhỉ. Pha mua hàng online 'đi vào lòng người' khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Hầu hết chị em phụ nữ đều thích mua hàng online vì tính tiện dụng, nhanh chóng của nó. Thế nhưng gặp được shop uy tín thì không sao, chẳng may gặp phải lừa đảo thì đúng là tiền mất tật mạng.

Mỗi lần thấy ai đó ngậm trái đắng vì mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo, người xem lại được dịp cười lăn cười bò. Tất cả những ai trót đặt hi vọng quá nhiều vào lời hứa "hàng y hình" chỉ còn biết ngậm ngùi đau khổ mà thôi.

Mới đây, dân tình lại lan truyền một màn mua hàng online đã khiến dân tình quan tâm và bàn tán không ngớt. Nam thanh niên đặt mua một chiếc áo dạ màu xám phong cách đơn giản, thanh lịch qua mạng để mặc Tết. Thế nhưng sau bao ngày đợi chờ, hàng nhận về lại khiến chủ nhân của nó thấy... vừa đúng lại vừa sai.

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Chiếc áo mẫu nhìn rất xịn sò - Ảnh: FB

Chiếc áo mà chàng trai nhận được đúng là áo dạ màu xám, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng không "tiêu hóa" nổi. Rõ ràng chiếc áo này chỉ là hàng nhái với form áo nhăn nhúm, đường may cẩu thả, kiểu dáng một trời một vực so với chiếc áo mẫu. Và dĩ nhiên, khổ chủ đành cất chiếc áo vào góc tủ, đồng thời tự nhủ đừng bao giờ tin "hàng y hình" nữa.

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Thế nhưng hàng nhận được lại thế này đây - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước: "Haha cười xỉu luôn á"; "Hình minh họa rõ xịn nhưng khi giao cho khách lại là hàng may nhái"; "Của rẻ là của ôi"; "Đen thôi đỏ quên đi"; "Toang! Toang thật rồi bu em ạ"; "Lần sau cứ phải ra shop thử, cầm tận tay, sờ tận mặt thì mới mua nhé"...

Góc 'giận tím người': Lại thêm một pha mua hàng online và cái kết cười ra nước mắt

Góc 'giận tím người': Lại thêm một pha mua hàng online và cái kết cười ra nước mắt

Mua hàng online đích thị là một cuộc chơi may rủi và không ít người đã phải nhận cái kết đắng ngắt.

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