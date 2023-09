Mua hàng online đích thị là một cuộc chơi may rủi và không ít người đã phải nhận cái kết đắng ngắt.

Mua hàng online là chủ đề luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi lần thấy ai đó ngậm trái đắng vì mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo, người xem lại được dịp cười lăn cười bò. Tất cả những ai trót đặt hi vọng quá nhiều vào lời hứa "hàng y hình" chỉ còn biết ngậm ngùi đau khổ mà thôi.

Mới đây, một màn mua hàng online đã khiến dân tình quan tâm và bàn tán không ngớt. Cô nàng đặt mua bộ đồ màu tím cá tính với áo tay dài, cổ khoét sâu gợi cảm, quần short giúp khoe đôi chân dài miên man và vòng eo thon nhỏ.

Hình ảnh đăng bán của shop - Ảnh: Weibo

Thế nhưng sau bao ngày đợi chờ, hàng nhận về lại khiến chủ nhân của nó thấy... vừa đúng lại vừa sai.

Vẫn là áo sơ mi tím chấm bi tay phồng, quần short tím cùng dây thắt lưng trái tim đáng yêu, vậy mà chẳng hiểu sao khi mặc vào vẫn khác mẫu một trời một vực.



Còn đây là bộ đồ khách nhận được - Ảnh: Weibo

Theo một số dân mạng sành mua sắm chia sẻ, bộ đồ mà người mẫu mặc là hàng hiệu nên chất lượng vải lẫn đường may đều rất đẹp. Cộng thêm số đo 3 vòng siêu chuẩn, nước da trắng mịn của người mẫu, phụ kiện đi kèm sành điệu càng làm cho bộ quần áo trở nên đẹp hơn.

Cay đắng là cô gái trên đã mua phải hàng may nhái theo. Chất liệu vải và đường cắt may cẩu thả khiến bộ đồ trông rẻ tiền hơn rất nhiều. Nhiều người đùa rằng trông cô nàng như hóa thành người khổng lồ trong bộ đồ may lỗi.



Pha mua hàng online khiến người xem cười ngất - Ảnh: Weibo

"Haha cười xỉu luôn á"; "Hình minh họa là hàng hiệu nhưng khi giao cho khách lại là hàng may nhái"; "Của rẻ là của ôi"; "Biết bao nhiêu vụ rồi mà chị em không rút kinh nghiệm"; "Nhìn như nhân vật Baymax trong phim Big Hero 6 vậy"..., dân mạng bình luận về pha mua hàng qua mạng dở khóc dở cười.

