Cách thi được điểm cao không cần học bài khiến người xem cười bể bụng

Thế giới 26/11/2019 11:47

Nếu mai thi mà hôm nay chưa có chữ nào trong đầu thì hãy học các ôn thi siêu lầy của chàng trai trong clip dưới đây. Đoạn clip hài hước đang được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình.

Ôn thi là quãng thời gian căng thẳng và mỏi mệt, cũng là cơn ác mộng của nhiều bạn học sinh, sinh viên. Nếu áp lực thi cử khiến bạn muốn bỏ cuộc thì hãy học tập các ôn thi siêu lầy lội của chàng trai trong clip hài hước dưới đây. Tuy nhiên hiệu quả hay không thì không ai đảm bảo được.

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Thanh niên 'múc' kiến thức trong sách bỏ vào miệng 'ăn' ngon lành - Ảnh cắt từ clip
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'Ôi mình thông minh quá mà' - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, chàng trai lật từng trang sách rồi "múc" những kiến thức, chữ nghĩa trong sách bỏ vào miệng như đang ăn cơm. Vừa ăn, chàng trai vừa gật gù tỏ vẻ hài lòng, chắc mẩm chữ nghĩa trong sách đã nằm trong bụng, ngày mai thi cứ việc lấy ra mà dùng thôi. Để cẩn thận hơn, thanh niên chuẩn bị sẵn một ly nước lớn, vừa "ăn" kiến thức vào bụng vừa uống nước cho đỡ mắc nghẹn. Điểm 10 cho sự chu đáo là đây chứ đâu. 

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'Uống miếng nước cho dễ nuốt nào' - Ảnh cắt từ clip
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Hành động vừa vô nghĩa vừa tuyệt vọng của chàng trai khiến người xem không thể nhịn cười - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip gây bão mạng xã hội và nhận về vô số bình luận lầy lội từ cộng đồng mạng.

"Bánh mì trí nhớ của Doraemon cũng chịu thua anh chàng này"; "Tao cười tao xỉu"; "Khi mai thi nhưng hôm nay chẳng có chữ nào trong đầu"; "Làm đến bước này chắc là cũng tuyệt vọng dữ lắm rồi"; "Gửi clip này cho giáo viên liệu có được thông cảm thêm chút nào không"; "Ai không muốn học bài có thể tham khảo cách này nha. Còn có hiệu quả hay không thì không biết"; "Tui sẽ áp dụng cách này cho kỳ thi sắp tới";..., dân mạng bình luận.

Ảnh hài hước: Bố cầm chày, con đội nồi nhôm để học bài khiến người xem không thể nhịn cười

Ảnh hài hước: Bố cầm chày, con đội nồi nhôm để học bài khiến người xem không thể nhịn cười

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh hai cha con đang ngồi học bài khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

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