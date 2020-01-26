Bé trai 7 tuổi làm rơi em gái mới sinh xuống đất, dân mạng đồng loạt trách người mẹ

Thế giới 26/01/2020 17:22

Dặn con trai 7 tuổi phải trông em cẩn thận, người mẹ vừa về nhà thì thấy con gái 2 tuần tuổi bất tỉnh trên nền đất.

Hầu hết mọi người đều cho rằng sinh nhiều con sẽ vui cửa vui nhà, những đứa trẻ cũng có thể chơi cùng, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Chị Xiao Li (sống tại Trung Quốc) cũng vậy. Khi con trai lớn lên 7 tuổi, chị Li sinh con gái thứ hai. Trong nhà có "đủ nếp đủ tẻ" khiến cả gia đình vô cùng vui mừng. Chị cũng cho rằng con trai mình đã đủ lớn để có thể giúp mẹ chăm sóc em.

Khi bé gái được 2 tuần tuổi, chồng chị Li phải về quê lo công chuyện nên ở nhà chỉ còn 3 mẹ con. 

Sáng hôm đó, chị Li phải đi chợ mua thức ăn nên dặn dò con trai chăm sóc em gái cẩn thận. Lúc chị ra khỏi nhà, bé gái vẫn đang ngủ say sưa. Khoảng nửa tiếng sau, chị Li về nhà và bàng hoàng phát hiện con gái đang nằm trên nền nhà. Còn cậu con trai 7 tuổi thì tỏ ra bối rối, khuôn mặt chực trào nước mắt.

Bé trai 7 tuổi làm rơi em gái mới sinh xuống đất, dân mạng đồng loạt trách người mẹ - Ảnh 1
Anh trai vô tình làm rơi em gái xuống đất - Ảnh minh họa: Sina

Cậu bé giải thích rằng mẹ đi không bao lâu thì em gái thức giấc và khóc ầm ĩ vì đói. Bé trai liền bế em để dỗ dành. Nhưng không ngờ cậu bé tuột tay làm rơi em xuống sàn nhà. Chị Li lập tức đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra. May mắn thay bé gái không bị thương nghiêm trọng. Vụ tai nạn hy hữu khiến chị Li bị ám ảnh suốt thời gian dài.

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng: "Đứa bé không sao là tốt rồi, sau này hãy chú ý hơn"; "Thằng bé mới có 7 tuổi thôi, tự chăm sóc bản thân đã là miễn cưỡng, sao có thể chăm sóc em chứ"; "Bà mẹ không thấy là mình đã giao cho con trai nhiệm vụ quá sức sao? Mới 7 tuổi sao đủ năng lực trông nom em chứ!"; "Bọn trẻ ở thành phố bây giờ sướng thật. Ngày xưa tôi ở quê, 5 tuổi đã phải trông em và phụ việc nhà rồi"; "Có những thứ có thể áp dụng ở thôn quê nhưng không thể áp dụng ở thành phố, có thể phù hợp với thế hệ trước nhưng không thể phù hợp với thế hệ bây giờ";...

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Từ khóa:   Trung Quốc tai nạn hy hữu câu chuyện gây bão

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