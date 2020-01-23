Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được'

Thế giới 23/01/2020 11:55

Không cần phải to tiếng quát tháo hay năn nỉ, người mẹ dụ con uống thuốc chỉ bằng một quả dâu tây gây sốt mạng.

Là bố mẹ, ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, mau lớn. Thế nhưng hầu hết trẻ em lại thường xuyên bị bệnh vặt, khiến các bậc phụ huynh đau đầu nghĩ cách cho các bé uống thuốc đủ cữ, đúng giờ. Bởi vì chẳng đứa trẻ nào thích thú với việc uống thuốc cả. Chỉ cần nghe đến từ "thuốc" là lập tức nhăn nhó, tìm mọi cách trốn tránh.

Mới đây, cộng đồng mạng phát sốt với cách dụ con uống thuốc của một bà mẹ đến từ tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Người mẹ chỉ dùng 1 quả dâu tây mà vẫn lừa được con trai uống cả bát thuốc ngon lành.

Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được' - Ảnh 1
Người mẹ chỉ dùng 1 quả dâu vẫn có thể lừa được con trai uống sạch cả bát thuốc - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, bà mẹ cho quả dâu vào bát thuốc và xúc cả dâu lẫn thuốc lên cho con trai ăn, nhưng cứ mỗi khi cậu bé há miệng, người mẹ lại thả quả dâu xuống và thay thế bằng muỗng thuốc. Cứ như vậy, cậu bé uống sạch cả bát thuốc còn quả dâu tây thì vẫn còn nguyên.

Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được' - Ảnh 2

Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được' - Ảnh 3
Bé trai ăn hết cả bát thuốc còn quả dâu vẫn nguyên vẹn - Ảnh cắt từ clip

Cách dụ con uống thuốc siêu độc của bà mẹ gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Không biết uống xong bát thuốc có được ăn quả dâu không ta"; "20 năm sau xem lại clip và nhận ra hồi nhỏ mình đã dại thế nào"; "Mẹ lắm chiêu thế này thì con đỡ thế nào được"; "Mình cũng phải học theo mới được"; "Trứng làm sao khôn hơn vịt được"...

Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được' - Ảnh 4
Cậu bé hút rồn rột 'hộp sữa' thơm ngon - Ảnh cắt từ clip
Mẹ dụ con uống sạch cả bát thuốc chỉ bằng một quả dâu tây, dân mạng cảm thán: 'Trứng làm sao khôn hơn vịt được' - Ảnh 5
Cậu bé vừa hoang mang vừa gãi đầu khó hiểu - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, dân mạng từng xôn xao clip mẹ dụ con uống thuốc bằng cách nhét chai thuốc vào trong hộp sữa. Cậu bé không ngần ngại hút rồn rột "hộp sữa" thơm ngon mà mẹ đưa cho. Thế nhưng khi phát hiện ra vị sữa có gì đó... sai sai liền lùi ra xa, nhăn nhó và hoang mang tột cùng. Sau đó, em bé lấy tay xoa xoa chiếc đầu tròn lông lốc chỉ có lún phún vài sợi tóc và biểu cảm cực hài hước khiến người xem cười ngất.

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