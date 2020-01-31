Bị chê 'đổ vỏ' vì con gái không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN để rồi xảy ra bi kịch đau lòng

Thế giới 31/01/2020 07:00

Nghi ngờ vợ phản bội, người chồng lén làm xét nghiệm ADN với con gái nhiều lần, để rồi xảy ra bi kịch đau lòng.

Người đàn ông họ Hu 33 tuổi, sống tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan đã kết hôn được 7 năm và có một con gái nhỏ. Gia đình vốn đang êm ấm lại xảy ra mâu thuẫn, bất hòa khi cô con gái lớn lên.

Người xung quanh thường xuyên dị nghị anh Hu và con gái trông không giống nhau. Bạn bè của anh còn trêu đùa ác ý rằng hai cha con không phải ruột thịt, bao năm qua anh Hu phải "đổ vỏ" cho gã nào đó.

Sau khi có quá nhiều lời bàn ra tán vào, anh Hu bắt đầu nghi ngờ vợ phản bội. Người đàn ông quyết định lấy mẫu vật của bản thân và con gái đưa tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan để xét nghiệm ADN.

Bị chê 'đổ vỏ' vì con gái không giống mình, ông bố lén đi xét nghiệm ADN để rồi xảy ra bi kịch đau lòng - Ảnh 1
Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN nhiều lần - Ảnh minh họa: Sohu

Kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống. Quá tức giận, anh Hu cầm giấy xét nghiệm về nhà và tra hỏi vợ rốt cuộc bố ruột của đứa bé là ai. Tuy nhiên cô vợ một mực khẳng định mình chưa từng ngoại tình. 

Sau những mâu thuẫn không thể giải quyết, đôi vợ chồng đưa nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Cô con gái còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi mẹ tại sao lại không ở cùng bố nữa.

Khoảng nửa năm sau, anh Hu tiếp tục đem mẫu vật của mình và con gái tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan để thực hiện một xét nghiệm ADN khác nhằm khẳng định lại sự thật. Nào ngờ, kết quả lần này cho thấy 99,99% anh Hu và con gái là bố con ruột thịt.

Quá hoang mang, anh Hu tiếp tục làm xét nghiệm lần 3. Lần này kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống.

Điều này khiến anh Hu vô cùng tức giận. Kết quả xét nghiệm không đồng nhất khiến gia đình anh tan vỡ oan uổng. Cuối cùng, anh Hu đã khởi kiện Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan vì hành vi tắc trách, đòi bồi thường 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Cuối tháng 1/2020, Tòa án thành phố Đài Bắc đã đưa vụ việc ra xét xử. Mẫu vật của anh Hu và con gái đã được trình lên Cục điều tra của Bộ Tư pháp để xét nghiệm ADN một cách chính xác nhất, cuối cùng cho kết quả 99,99% hai người là cha con ruột thịt. 

Tòa án nhận thấy kết quả nhận dạng ADN của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan và Cục điều tra của Bộ Tư pháp là khác nhau, mỗi bên sử dụng phương pháp xét nghiệm khác nhau nên việc cho kết quả sai là có thể xảy ra. Sau cùng, anh Hu đã thua kiện và không được bồi thường, tình cảm gia đình cũng đã mãi mãi rạn nứt.

Khoa học chứng minh Gen của đứa trẻ không chỉ được quyết định bởi mỗi người cha, mà còn ở người mẹ hoặc được thừa hưởng ở những thế hệ trước đó. Có rất nhiều đứa trẻ không giống cha mẹ mà giống hệt ông bà, thậm chí chú bác. Vậy nên các ông bố khi nhìn con không giống mình đừng vội nghi ngờ mối quan hệ huyết thống. 

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Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô bé thường bảo với bà nội rằng có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ. Ban đầu, người bà không để ý lắm vì nghĩ trẻ con có trí tưởng tượng phong phú. Sau đó đôi vợ chồng đưa con gái đi khám và phát hiện sự thật lặng người.

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