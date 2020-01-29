Ngạc nhiên vì con trai cứ ôm ấp là con gái mới sinh lại khóc ré lên, mẹ trẻ bàng hoàng phát hiện sự thật sau lớp quần áo

Thế giới 29/01/2020 19:01

Bà mẹ thấy ngạc nhiên vì mỗi lần con trai lớn ôm ấp em gái là cô bé lại khóc ré lên. Sau đó chị kiểm tra cơ thể con gái và bàng hoàng khi biết sự thật.

Xiao Mei (sống tại Trung Quốc) thích gia đình có "đủ nếp đủ tẻ" nên đã sinh con thứ hai. Con đầu lòng của Xiao Mei là một bé trai nên khi cô sinh con gái thứ hai, cả gia đình vô cùng vui mừng. Đặc biệt, cậu con trai lớn cũng tỏ ra rất yêu quý em nên Xiao Mei càng yên tâm hơn.

Thế nhưng không hiểu tại sao, cứ hễ được anh trai ôm là bé gái lại khóc ré lên. Ban đầu Xiao Mei cho rằng tư thế bế không phù hợp nên bé gái thấy khó chịu. Tuy nhiên khi được người khác bế thì bé lại không khóc. Sự việc lặp lại nhiều lần khiến bà mẹ trẻ hoang mang. 

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Cứ hễ bé trai ôm hôn em gái mình là cô bé lại khóc ré lên - Ảnh minh họa: Sina

 

Cho đến một ngày, khi thấy con gái khóc dữ dội, Xiao Mei bèn cởi quần áo của cô bé ra xem. Không ngờ trên tay chân bé gái lại xuất hiện nhiều vết thương như bị móng tay cấu véo. Vì còn qua lớp quần áo nên vết hằn không sâu, bình thường cô không kiểm tra, đợi tới giờ tắm cho con gái thì có lẽ những vết đó đã kịp biến mất. Thành ra mãi cô mới phát hiện được nguyên cớ này.

Xiao Mei gặng hỏi con trai lớn tại sao lại cấu em. Lúc này cậu bé vừa khóc vừa giải thích rằng bản thân rất ghét em vì mọi người đều quan tâm đến bé gái mà không để ý đến cậu nữa. Xiao Mei chợt nhận ra vợ chồng mình đã thiên vị con gái mới sinh khiến con trai buồn bực, chạnh lòng. 

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Người mẹ bàng hoàng phát hiện con trai lớn thường xuyên cấu véo em gái - Ảnh minh họa: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ các bậc phụ huynh khác.

"Khi sinh thêm con, hãy hỏi ý kiến con lớn để bé thấy bản thân được tôn trọng. Đặc biệt phải làm công tác tư tưởng để bé hiểu cha mẹ yêu thương các con như nhau"; "Đừng quá quan tâm em bé mới sinh mà bỏ bê con lớn, bé sẽ tủi thân đấy"; "Hãy nói cho bé hiểu cha mẹ yêu bé nhiều thế nào, em bé mới sinh cũng cần tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình"; "Đối với trẻ con thì cảm giác khi thấy cha mẹ thiên vị sẽ rất nặng nề, tổn thương"..., dân mạng bình luận.

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