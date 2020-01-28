Clip ông bố trị con ăn vạ gây sốt mạng xã hội. Nhiều phụ huynh cho biết sẽ áp dụng chiêu cao tay này với đứa con của mình.

Hầu hết phụ huynh nào cũng từng gặp cảnh con ăn vạ khóc lóc không rõ lý do. Ngoài việc giải thích cho con hiểu để không lặp lại điều tương tự, đôi khi cha mẹ còn phải sử dụng mưu mẹo.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip hài hước bố trị con ăn vạ gây sốt mạng. Ông bố ở Califonia, Mỹ đã bắt chước lại y chang tiếng khóc của con nhằm trị dứt điểm tình trạng ăn vạ này.

Khi thấy con gái khóc càng ngày càng to, ông bố này đã quay sang hỏi: "Bây giờ đến lượt bố khóc nhé", sau đó bắt đầu mếu máo và giả bộ khóc.

Ông bố trị con ăn vạ gây sốt mạng - Ảnh cắt từ clip

Khi thấy bố ăn vạ giống mình, mặt cô bé có đôi chút hoang mang nên đến lúc người bố đề nghị: "Giờ đến lượt con khóc đấy", cô bé liền từ chối dù cặp mắt vẫn hơi ươn ướt. Chiêu "lấy độc trị độc của ông bố" đã thành công mỹ mãn.

Clip gây bão mạng và nhận được vô số bình luận từ cộng đồng mạng: "Tôi cũng áp dụng cách này với thằng con ở nhà, hiệu quả lắm đấy"; "Khi con ăn vạ tôi thường mặc kệ nó, một lúc sau là nín khóc luôn"; "Ông bố thông minh thật";...

Ông bố thản nhiên đứng bấm điện thoại - Ảnh: Sina

Trước đó, cư dân mạng từng bàn tán xôn xao về màn trị con ăn vạ của một ông bố trẻ. Bé gái đòi bố cái gì đó nhưng không được đáp ứng nên nằm lăn ra đất khóc lóc, giãy giụa. Ông bố không quát mắng mà thản nhiên đứng bấm điện thoại. Hai cha con thi gan gần nửa tiếng đồng hồ ngoài đường, chẳng ai chịu thua ai.

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