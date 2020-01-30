Con gái thường xuyên nhìn thấy 'ai đó' vào ban đêm, cha mẹ đưa đi khám và lặng người khi nghe kết luận của bác sĩ

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô bé thường bảo với bà nội rằng có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ. Ban đầu, người bà không để ý lắm vì nghĩ trẻ con có trí tưởng tượng phong phú. Sau đó đôi vợ chồng đưa con gái đi khám và phát hiện sự thật lặng người.

Li Man (sống tại Đông Bắc Trung Quốc) có một cô con gái 6 tuổi. Tuy nhiên vì muốn gia đình "đủ nếp đủ tẻ", cha mẹ chồng luôn mong ngóng có cháu trai nối dõi tông đường nên Li Man quyết định sinh con thứ hai. Không bao lâu sau thì Li mang thai. Khi siêu âm thai nhi là con trai, cả gia đình mừng rỡ vô cùng, càng thêm quan tâm đến Li hơn. Lúc này, chẳng ai để ý đến tâm trạng bé gái 6 tuổi.

Sợ con gái đá trúng bụng mình khi ngủ, Li quyết định để cô bé sang ngủ với ông bà nội. Tuy nhiên, cha mẹ chồng của Li quá hạnh phúc vì sắp có cháu đích tôn nên cũng không mấy quan tâm đến cháu gái. Khi Li lâm bồn, sự xuất hiện của bé gái càng trở nên mờ nhạt. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô bé thường bảo với bà nội rằng có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ. Ban đầu, người bà không để ý lắm vì nghĩ trẻ con có trí tưởng tượng phong phú. Sau khi câu chuyện bé gái kể lặp lại quá nhiều lần, vợ chồng Li quyết định đưa con đến bệnh viện khám.

Bé gái bị hoang tưởng sau thời gian dài bị gia đình thờ ơ - Ảnh minh họa: Sina Bác sĩ cho biết bé gái 6 tuổi có dấu hiệu của bệnh tâm thần, thường xuyên hoang tưởng. Thấy cha mẹ thiên vị em trai, cô bé cho rằng bố mẹ và bà nội đã hết yêu thương mình, nên tự tưởng tượng ra một nhân vật bí ẩn để thu hút sự chú ý. Lâu dần, chính bé gái cũng tin sự tồn tại của người bí ẩn này. Nếu không được điều trị, cô bé có thể mắc bệnh trầm cảm, tự tổn thương chính bản thân mình. Bác sĩ khuyên đôi vợ chồng phải lập tức đưa cô bé đến bệnh viện tâm thần điều trị. Lúc này, vợ chồng Li mới nhận ra bản thân đã bỏ bê con gái suốt 1 năm qua, không mảy may quan tâm cô bé đã tổn thương thế nào trước sự thờ ơ của mọi người. Câu chuyện gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ: "Khi sinh thêm con, hãy hỏi ý kiến con lớn để bé thấy bản thân được tôn trọng"; "Cha mẹ hãy nói cho trẻ hiểu là mọi người yêu thương các con như nhau"; "Đừng bỏ bê con lớn, bé sẽ tủi thân đấy"; "Hãy nói cho bé hiểu cha mẹ yêu bé nhiều thế nào, em bé mới sinh cũng cần tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình"...

Ngạc nhiên vì con trai cứ ôm ấp là con gái mới sinh lại khóc ré lên, mẹ trẻ bàng hoàng phát hiện sự thật sau lớp quần áo Bà mẹ thấy ngạc nhiên vì mỗi lần con trai lớn ôm ấp em gái là cô bé lại khóc ré lên. Sau đó chị kiểm tra cơ thể con gái và bàng hoàng khi biết sự thật.

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