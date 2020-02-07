Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang

Tháng 1 vừa qua, núi lửa Taal trên đảo Luzon, Philippines (cách thủ đô Manila 60km) đã "tỉnh giấc" sau 43 năm và tạo nên vụ phun trào khủng khiếp khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán đến nơi khác trú ẩn.

Trong lúc khủng khoảng, họ đã được nhiều nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, đồ ăn thức uống và quần áo. Tuy nhiên, một số quần áo từ thiện không phù hợp với các nạn nhân của thảm họa núi lửa phun trào. Song không ngại với điều đó, người dân lập tức tổ chức lễ hội hóa trang trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích.