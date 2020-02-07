Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang

Thế giới 07/02/2020 17:37

Một số quần áo từ thiện không phù hợp với người dân sau thiên tai. Song không ngại với điều đó, dân làng lập tức tổ chức lễ hội hóa trang trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích. 

Tháng 1 vừa qua, núi lửa Taal trên đảo Luzon, Philippines (cách thủ đô Manila 60km) đã "tỉnh giấc" sau 43 năm và tạo nên vụ phun trào khủng khiếp khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán đến nơi khác trú ẩn.

Trong lúc khủng khoảng, họ đã được nhiều nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, đồ ăn thức uống và quần áo. Tuy nhiên, một số quần áo từ thiện không phù hợp với các nạn nhân của thảm họa núi lửa phun trào. Song không ngại với điều đó, người dân lập tức tổ chức lễ hội hóa trang trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích. 

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 1

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 2
'Cô bé Lọ Lem' đã có váy đẹp để đi gặp Hoàng tử rồi - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 3
Cô dâu đang nóng lòng đi tìm chú rể - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 4
Khách mời của thảm đỏ Oscar chăng? - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 5
Còn đây chắc là giải Grammy danh giá rồi - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 6

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 7
'Nàng tiên cá' mắc cạn đang chờ Hoàng tử tới cứu - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 8
Các cô cậu nhỏ cũng 'chất' không kém nhé - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 9
'Mỹ nữ' này chắc đi lạc từ nhà tắm hơi hả - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 10

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 11
Người khổng lồ cũng ủng hộ quần áo từ thiện chăng? - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 12
Cắt ra là được hai chiếc váy jean xịn sò rồi - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 13

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 14
Mặc thế này đi ngủ cho mát - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 15

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 16
Anh mặc đồ bơi 'chếch chi' không mấy em - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 17

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 18

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 19
Từ giờ có thể mặc chung đồ với vợ mà không sợ bị dị nghị rồi - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 20
Vẻ mặt của cụ bà phía sau đã nói lên tất cả - Ảnh: Internet

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 21

Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 22
Quan trọng vẫn là thần thái - Ảnh: Internet
Cười không nhặt được mồm cảnh dân làng dùng quần áo từ thiện mở lễ hội hóa trang - Ảnh 23
'Quần què' là có thật sao - Ảnh: Internet
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