Pha feedback sản phẩm cực kỳ lầy lội khiến chủ shop online câm nín còn dân mạng thì cười sặc sụa

Pha mua hàng online siêu lầy lội của nam thanh niên khiến người xem không thể nhịn cười.

Hầu hết mọi người đều thích mua hàng online vì tính tiện dụng, nhanh chóng của nó. Thế nhưng gặp được shop uy tín thì không sao, chẳng may gặp phải lừa đảo thì đúng là tiền mất tật mạng.

Bên cạnh những ai ngậm trái đắng vì mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo, không ít trường hợp mua hàng qua mạng nhận được kết quả ưng ý.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về màn feedback sản phẩm cực ấn tượng của một nam thanh niên. Cụ thể, thanh niên khen quần đẹp nhưng có điểm trừ là hơi rộng. Để chứng minh, chàng trai mặc chiếc quần theo nhiều phong cách khác nhau. Sự lầy lội của cậu khiến chủ shop online câm nín, còn người xem thì được phen cười bể bụng.

Màn feedback sản phẩm hài hước thu hút sự chú ý của dân mạng - Ảnh: FB

Nếu thích có thể mặc thành kiểu quần liền áo - Ảnh: FB

Hoặc phong cách hở vai quyến rũ - Ảnh: FB

Nhìn có vẻ giống Hanbok của Hàn Quốc quá nhỉ - Ảnh: FB

Đi thi đấu thể hình mặc trang phục này được không ta - Ảnh: FB

Thân hình thon thả này ăn đứt con gái luôn nhé - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng mạng: "Chắc cái quần đang gào thét phản đối body shaming đây mà"; "Nhây dễ sợ"; "Đẹp trai mà lầy quá thể"; "Haha chịu luôn đấy"; "Cứu tôi với, xem ảnh mà cười sặc cả cơm"...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pha-feedback-san-pham-cuc-ky-lay-loi-khien-chu-shop-online-cam-nin-con-dan-mang-thi-cuoi-sac-sua-350193.html