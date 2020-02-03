Con trai lười tắm, bà mẹ nghĩ ra chiêu bá đạo khiến cậu bé thay đổi 180 độ

Một bà mẹ trẻ đã nghĩ ra cách trị con lười tắm bá đạo khiến cậu bé tắm đến 10 lần/ngày.

Có lẽ phụ huynh nào cũng từng lâm vào cảnh giục đến khản giọng mà con vẫn không chịu đi tắm. Đứa thì dán mắt vào điện thoại, đứa thì mải chơi, và cũng có đứa lười tắm vì... đam mê chứ không có lý do cụ thể nào cả.

Mới đây, một bà mẹ trẻ chia sẻ cách trị con lười tắm lên mạng xã hội khiến cư dân mạng thích thú.

"Con tôi không chịu đi tắm nên tôi đã chụp ảnh nó lúc ngủ và photoshop thêm vài chú gián vào. Bây giờ thằng bé tắm những 10 lần/ ngày", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh.

Mẹ chia sẻ cách trị con lười tắm siêu bá đạo - Ảnh: Internet

Bức ảnh gây bão mạng và nhận được hơn 28.000 lượt bình luận cùng hơn 66.000 lượt chia sẻ.

"Mỗi lần bắt thằng con đi tắm là cả một cuộc chiến. Nhưng có cách này rồi chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn á"; "Có lần tôi hù con gái là nếu lười tắm sẽ bị ruồi bu vào người. Kết quả là có con ruồi tự nhiên 'đi lạc' vào ly nước con bé đang uống. Từ đó nó chăm tắm hẳn lên"; "Chắc phải học tập liền mới được"..., dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều bình luận phản đối cách làm này vì cho rằng trẻ có thể ám ảnh hoặc bị bệnh tâm lý.

"Nhìn có vẻ hay mà thật ra 'lợi bất cập hại', đứa trẻ sẽ sợ hãi, ám ảnh suốt cả tuổi thơ luôn đó"; "Việc này chả hay ho chút nào. Mình là người lớn nhìn còn thấy sợ"; "Tôi chỉ bị dọa thôi mà cũng đã sợ hãi cả chục năm trời";..., dân mạng chia sẻ.

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