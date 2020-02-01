Tá hỏa khi thấy con gái để BCS trên bàn phòng khách, mẹ phát hiện sự thật dở khóc dở cười

Người mẹ tức giận đỏ mặt vì tưởng con gái tuổi teen để BCS trên bàn phòng khách, tuy nhiên sự thật lại dở khóc dở cười.

Hầu hết phụ huynh Châu Á đều rất ngại khi nói chuyện với con về vấn đề giáo dục giới tính. Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã bị sốc nặng khi phát hiện cô con gái tuổi teen để BCS trên bàn phòng khách.

Cụ thể, cô gái trẻ tên Baoyu đã đăng tải sự việc dở khóc dở cười trên một diễn đàn mạng xã hội. Baoyu đang ở trong phòng riêng thì nghe tiếng mẹ gọi thất thanh, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Vừa vào phòng khách, Baoyu đã cảm thấy mẹ mình đang "bốc hỏa". Người mẹ chỉ vào vài gói bao nilon màu xanh đỏ trên bàn và tức giận hỏi: "Sao con dám để BCS trong phòng khách như vậy?".

Mẹ tá hỏa vì tưởng con gái để BCS trên bàn phòng khách - Ảnh: Sina

Lúc này Baoyu mới bật cười trước sự hiểu lầm của mẹ. Hóa ra những gói xanh đỏ này không phải BCS như mẹ cô tưởng. Đây chỉ là khăn ướt vệ sinh cho chó mèo. Vì vẻ ngoài của chúng rất giống BCS nên mẹ Baoyu đã hiểu lầm.

Nghe con gái giải thích, người mẹ đỏ mặt vì xấu hổ. Sau khi xin lỗi vì đã mắng oan con, mẹ Baoyu dặn con gái nên để những bao này ở chỗ kín đáo hơn, tránh người khác cũng hiểu lầm.

Hóa ra đây là khăn giấy vệ sinh cho thú cưng - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết mọi người đều thừa nhận hình dáng loại khăn vệ sinh thú cưng này rất giống vỏ BCS, mẹ của cô gái hiểu lầm là điều dễ hiểu.

"Nếu không đọc chữ thì tôi cũng tưởng đó là BCS"; "Bà mẹ chắc phải hết hồn luôn"; "Càng nhìn càng mắc cười"; "Bà mẹ này khá tâm lý đó chứ"; "Hết hồn vì sợ phải lên chức bà ngoại sớm đây mà"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-hoa-khi-thay-con-gai-de-bcs-tren-ban-phong-khach-me-phat-hien-su-that-do-khoc-do-cuoi-349883.html