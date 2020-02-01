Tá hỏa khi thấy con gái để BCS trên bàn phòng khách, mẹ phát hiện sự thật dở khóc dở cười

Thế giới 01/02/2020 13:24

Người mẹ tức giận đỏ mặt vì tưởng con gái tuổi teen để BCS trên bàn phòng khách, tuy nhiên sự thật lại dở khóc dở cười.

Hầu hết phụ huynh Châu Á đều rất ngại khi nói chuyện với con về vấn đề giáo dục giới tính. Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc đã bị sốc nặng khi phát hiện cô con gái tuổi teen để BCS trên bàn phòng khách.

Cụ thể, cô gái trẻ tên Baoyu đã đăng tải sự việc dở khóc dở cười trên một diễn đàn mạng xã hội. Baoyu đang ở trong phòng riêng thì nghe tiếng mẹ gọi thất thanh, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. 

Vừa vào phòng khách, Baoyu đã cảm thấy mẹ mình đang "bốc hỏa". Người mẹ chỉ vào vài gói bao nilon màu xanh đỏ trên bàn và tức giận hỏi: "Sao con dám để BCS trong phòng khách như vậy?". 

do khoc do cuoi 1
Mẹ tá hỏa vì tưởng con gái để BCS trên bàn phòng khách - Ảnh: Sina

Lúc này Baoyu mới bật cười trước sự hiểu lầm của mẹ. Hóa ra những gói xanh đỏ này không phải BCS như mẹ cô tưởng. Đây chỉ là khăn ướt vệ sinh cho chó mèo. Vì vẻ ngoài của chúng rất giống BCS nên mẹ Baoyu đã hiểu lầm. 

Nghe con gái giải thích, người mẹ đỏ mặt vì xấu hổ. Sau khi xin lỗi vì đã mắng oan con, mẹ Baoyu dặn con gái nên để những bao này ở chỗ kín đáo hơn, tránh người khác cũng hiểu lầm.

do khoc do cuoi 2
Hóa ra đây là khăn giấy vệ sinh cho thú cưng - Ảnh: Sina

Câu chuyện gây bão mạng và thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết mọi người đều thừa nhận hình dáng loại khăn vệ sinh thú cưng này rất giống vỏ BCS, mẹ của cô gái hiểu lầm là điều dễ hiểu.

"Nếu không đọc chữ thì tôi cũng tưởng đó là BCS"; "Bà mẹ chắc phải hết hồn luôn"; "Càng nhìn càng mắc cười"; "Bà mẹ này khá tâm lý đó chứ"; "Hết hồn vì sợ phải lên chức bà ngoại sớm đây mà"..., dân mạng bình luận.

Cười không nhặt được mồm clip bố trông con siêu lầy khiến mẹ 'giận tím người'

Cười không nhặt được mồm clip bố trông con siêu lầy khiến mẹ 'giận tím người'

Dân mạng được phen cười rụng rốn khi xem clip hài hước bố trông con siêu lầy dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện dở khóc dở cười câu chuyện gây bão Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 11 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 26 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích