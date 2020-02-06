Con trai cứ cố tình chìa răng ra ngoài, cha mẹ phát hiện 'kẻ đầu sỏ' và cái kết cười chảy nước mắt

Thế giới 06/02/2020 15:01

Sâm Bảo cứ cố tình chìa răng ra ngoài khiến cha mẹ khó hiểu. Đến khi phát hiện ra 'kẻ đầu sỏ', cặp vợ chồng buộc phải ra tay trừng trị để con trai trở lại bình thường.

Bắt chước là nền tảng để phát triển các kỹ năng cơ bản của trẻ. Cách bé lặp đi lặp lại một điều gì đó bạn nói là để phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ. Hay như hành động bắt chước mẹ xoay nắm cửa đóng mở cũng là giúp bé phát triển kỹ năng vận động.

Đối tượng được bé chọn để bắt chước không ai khác là cha mẹ, những người thân cận với bé nhất hoặc những đồ vật xung quanh. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện hài hước về cậu bé Sâm Bảo thích bắt chước khiến người xem không thể nhịn cười.

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Cậu bé thường xuyên chìa răng ra ngoài khiến cha mẹ khó hiểu - Ảnh: FB
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'Kẻ đầu sỏ' là chú khủng long này đây - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, cha mẹ phát hiện Sâm Bảo thường xuyên cố tình chìa răng ra ngoài mà không hiểu lý do vì sao. Sau một hồi tìm hiểu, cha mẹ mới điều tra được "thủ phạm" chính là chú khủng long nhồi bông của Sâm Bảo. Thấy khủng long suốt ngày chìa hàm răng ra ngoài nên Sâm Bảo đã bắt chước theo.

Không còn cách nào khác, cha mẹ của Sâm Bảo đành ra tay "tàn nhẫn", nhổ sạch răng của khủng long đi để Sâm Bảo ngừng hành động bắt chước lại. Quả nhiên không lâu sau cậu bé đã trở lại bình thường. 

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Kết cục của khủng long khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: FB
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Sau khi trừng trị 'thủ phạm' thì Sâm Bảo đã trở lại bình thường - Ảnh: FB

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được vô số bình luận lầy lội: "Má ơi tội nghiệp em khủng long quá"; "Đáng yêu dễ sợ"; "Sao mà quá đáng với em khủng long vậy"; "Chắc phải đeo khẩu trang cho con khủng long ở nhà, đề phòng thằng con bắt chước theo"; "Hậu quả của việc cứ nhe răng suốt ngày đó"...

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