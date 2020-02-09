Nịnh bố để trốn làm bài tập bất thành, bé gái 'lật mặt' siêu nhanh khiến dân mạng cười ngất

Câu chuyện đáng yêu giữa ông bố và cô con gái về chuyện làm bài tập về nhà khiến dân mạng thích thú.

Hầu hết trẻ con tiểu học đều ham chơi hơn ham học, chúng chưa hiểu việc học quan trọng thế nào và khó lòng có thể tập trung được. Việc dỗ trẻ học bài là một bài toán khó đối với các bậc phụ huynh. Dỗ ngon ngọt thì chúng không nghe, quát mắng hay phạt roi thì càng khiến chúng ác cảm với việc học hơn.

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc có tài khoản @Zhenxi đã chia sẻ câu chuyện đáng yêu của anh và cô con gái khiến người xem thích thú.

Zhenxi cho biết mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, anh đều giục con gái làm bài tập. Tối hôm đó, cô con gái bất ngờ đòi chơi trò "thẻ cảm xúc" với bố. Cô bé cặm cụi viết gì đó vào tờ giấy và cười rạng rỡ đưa cho bố.

Bé gái định nịnh bố để trốn làm bài tập - Ảnh: Sohu

Dòng chữ 'Bố ơi, con yêu bố' khiến ông bố cảm động hết sức - Ảnh: Sohu

Trong tờ giấy viết "Bố ơi, con yêu bố" khiến Zhenxi rất cảm động. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra con gái đang "dụ dỗ" mình nên đáp: "Con nghĩ cái này có thể sử dụng thay vì làm bài tập về nhà hả? Nhanh lên, vào phòng và làm bài đi".

Nghe bố nói, cô bé lập tức thay đổi thái độ. Từ nụ cười dễ thương biến thành cái lườm "cháy mặt" khiến Zhenxi ngỡ ngàng. Ông bố nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc biến đổi cảm xúc siêu đáng yêu này của con gái và khoe trên mạng xã hội.

Dụ dỗ bố để trốn làm bài tập bất thành, bé gái lập tức thay đổi thái độ - Ảnh: Sohu

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận hài hước: "Giờ tôi đã hiểu thế nào là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng"; "Chiêu này cao tay đấy nhưng rất tiếc ông bố quá tỉnh táo"; "Mua chuộc bố hơi bị khó đấy"; "Dễ thương quá đi mất"; "Tôi có một thằng con trai rồi, nghịch ngợm lắm chẳng đáng yêu tí nào. Muốn có con gái quá đi"...

Loạt ảnh bố ngủ cùng 3 'vịt giời' gây bão mạng, tư thế ngủ của các bé mới gây chú ý Phát hiện 3 con gái ngủ cùng bố trong tư thế quá hài hước, bà mẹ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Loạt ảnh hài hước gây bão mạng và nhận được hàng ngàn chia sẻ, bình luận.

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