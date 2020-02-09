Chưa kịp vui mừng khi gặp lại con trai sau đợt cách ly vì virus corona, mẹ tá hỏa khi xem tin nhắn điện thoại

Thế giới 09/02/2020 11:53

Vừa trở về nhà sau đợt cách ly vì virus corona, người mẹ tá hỏa khi phát hiện hành động sai trái của con trai trong chiếc điện thoại di động.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười của nhà họ Đoàn ở Trung Quốc giữa thời điểm bùng phát dịch virus corona.

Theo Sohu, cặp vợ chồng để con ở quê Sơn Tây cho ông nội chăm sóc khi đi làm ăn ở Chiết Giang. Lúc chuẩn bị về quê ăn Tết thì dịch virus corona bùng phát nên việc đi lại gặp khó khăn. Cặp vợ chồng bị cách ly nên không thể về quê gặp con.

Khi hết thời gian cách ly, vợ chồng chị Đoàn lập tức khăn gói về quê để gặp con trai và người thân. Tuy nhiên "niềm vui ngắn chẳng tày gang", cô Đoàn khi đọc tin nhắn điện thoại đã tá hỏa phát hiện lỗi lầm của cậu con trai trong thời gian bố mẹ vắng nhà.

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Bé trai nạp 80 triệu cho game online khi mẹ đi cách ly vì dịch virus corona - Ảnh: Sohu

Hóa ra trong thời gian nghỉ Tết, cậu con trai 8 tuổi đã dùng thẻ tín dụng của bố mẹ để nạp 23.000 nhân dân tệ (khoảng 80 triệu đồng) vào các trò game online. 

Do làm việc xa nhà, cô đã để lại điện thoại di động cho con trai để tiện liên lạc và không ngờ cậu bé đã dùng nó để thanh toán các trò chơi trên mạng.

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Các giao dịch của cậu bé 8 tuổi - Ảnh: Sohu

Cô Đoàn đang hi vọng mình có thể đòi lại số tiền này từ các công ty game online bởi theo quy định kinh doanh game trực tuyến, trẻ em dưới 16 tuổi không được nạp số tiền quá 50 nhân dân tệ mỗi tháng. Hơn nữa, trong điều 8 của quy định kinh doanh thanh toán game online còn ghi rằng nếu đứa trẻ thanh toán tiền mà không được sự đồng ý của cha mẹ thì cha mẹ có thể yêu cầu đòi lại tiền.

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Từ khóa:   câu chuyện dở khóc dở cười Trung Quốc phòng ngừa virus Corona

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