Mẹ trẻ tiết lộ bí kíp trông con mùa dịch Corona: Vừa nhàn hạ, vừa rèn được tính kiên trì cho con

Xã hội 08/02/2020 14:19

Giữa thời điểm virus Corona hoành hành, nhiều phụ huynh không khỏi đau đầu vì vừa phòng bệnh vừa phải chăm con. Mới đây, một bà mẹ trẻ tiết lộ bí kíp trông con vô cùng hiệu quả.

Để đề phòng virus Corona lây lan trong cộng đồng, nhiều trường đã cho học sinh, sinh viên nghỉ học. Điều này đồng nghĩa các bậc phụ huynh vừa phải làm việc, phòng dịch vừa chăm con nhỏ. Tuy nhiên, cha mẹ lại chẳng thể cho con ra ngoài chơi vì sợ lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

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Người mẹ trẻ trộn 2 loại đậu lại với nhau để cho con nhỏ phân loại, vừa rèn tính kiên nhẫn vừa giúp con hạn chế xem tivi khi ở nhà - Ảnh: Internet

"Cái khó ló cái khôn", mới đây một bà mẹ trẻ đã chia sẻ cách trông con vô cùng hiệu quả, vừa giúp trẻ tránh dịch, vừa hạn chế xem tivi, chơi game. Cụ thể, người mẹ viết trên trang cá nhân: “Nhân dịp các con nghỉ học phòng tránh virus Corona, học xong bài mẹ Cám đã trộn xong 2 lạng đậu đen với 1 lạng đậu xanh cho ngồi nhặt ạ. Vừa tránh xa tivi vừa luyện tính kiên trì. Bạn em ca sáng bạn anh ca chiều. Có mẹ nói đây là bài luyện cho các bạn bị viễn. Thôi thì mục tiêu em là tránh xa tivi, iPad và luyện tính kiên trì nên em chỉ khuyến cáo trong thời gian các bạn ý đang ở nhà tránh dịch thôi ạ”.

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Cách làm của người mẹ trẻ nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Saostar, bà mẹ 2 con này hiện đang ở Hà Nội. Mặc dù công việc nhặt đậu khá nhàm chán nhưng theo chia sẻ của người mẹ thì 2 con nhỏ của chị khá hào hứng, chỉ mất khoảng 1 giờ để hoàn thành.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện của bà mẹ trẻ đã gây bão mạng xã hội. Một số người cho rằng sáng kiến của chị có thể giúp nhiều phụ huynh tìm được giải pháp chăm con trong mùa dịch bệnh đồng thời rèn luyện được tính kiên nhẫn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối vì cho rằng cách này hơi tàn nhẫn với các bé.

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Từ khóa:   gây bão mạng xã hội dịch bệnh Corona viêm phổi cấp

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