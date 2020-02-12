Đòi ra ngoài chơi, hai bé trai được mẹ trang bị đồ bảo hộ 'thách thức virus corona' khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười

Muốn cho con ra ngoài chơi nhưng lại sợ virus corona, hai bà mẹ trang bị đồ bảo hộ "thách thức mọi virus" khiến người xung quanh cười ngất.

Tính đến hiện tại, Trung Quốc đã có hơn 40.000 ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hầu hết người dân Trung Quốc đều hạn chế ra đường, tránh đến những nơi đông người, dành thời gian ở nhà cho an toàn. Nhiều nhà máy, công ty, trường học cũng tạm dừng hoạt động nhằm khống chế dịch bệnh.

Trẻ nhỏ là đối tượng quan tâm, bảo vệ đặc biệt vì hệ miễn dịch, sức đề kháng của các bé còn yếu. Tuy nhiên, việc bắt các bé ở nhà cả ngày là vô cùng khó vì trẻ vốn hiếu động, ưa chạy nhảy.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền bức ảnh về cách phòng dịch corona siêu độc khiến ai nấy cười ngất.

Mẹ mang đồ bảo hộ cho con trai để phòng virus corona khiến ai nấy cười ngất - Ảnh: Sohu

Theo Sohu, hai bé trai ở trong nhà quá buồn chán nên xin mẹ được sang nhà hàng xóm chơi với bạn. Sợ con gặp nguy hiểm, hai bà mẹ cho con đeo khẩu trang rồi trùm bao ni lông to kín người. Chính vì vậy các bé không thể tự do vui chơi như bình thường, còn người xung quanh thì được một màn tấu hài miễn phí.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận đồng cảm: "Dịch đang bùng phát mạnh, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng mà nhìn buồn cười quá"; "Tôi mà là mẹ thì tôi cũng làm thế, bảo vệ con là quan trọng nhất mà"; "Trẻ con cần được ra ngoài vui chơi và hít thở không khí trong lành. Nhưng vì virus corona mà phải ở nhà cả ngày. Tội nghiệp quá"; "Mong dịch bệnh qua nhanh để quay về nhịp sống cũ";...

Nửa đêm đi làm về không thấy con đâu, chồng nhìn kỹ chỗ vợ nằm rồi bật khóc xúc động Người chồng trẻ chia sẻ câu chuyện cảm động của gia đình mình lên mạng xã hội thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

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