Bố mẹ nhà người ta ngồi đọc sách làm gương cho con, dân mạng chưa kịp khen đã phát hiện sự thật phũ phàng

Thế giới 10/02/2020 16:01

Hình ảnh hài hước ghi lại cảnh hai phụ huynh ngồi đọc sách chăm chú để làm gương cho con cùng sự thật phũ phàng khiến dân mạng cười ngất.

Khoa học đã chứng minh đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích đối với trẻ em. Đọc sách giúp trẻ tăng vốn hiểu biết về thế giới cũng như trang bị cho các em công cụ quan trọng nhất để phát huy tri thức. Không những thế, đọc sách còn giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, kích thích sự sáng tạo, lòng mơ ước của trẻ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hài hước của 2 phụ huynh gương mẫu. Mới nhìn thì ai cũng tưởng cả hai đang chăm chú đọc sách để làm gương cho con. Tuy nhiên khi soi kĩ mới bật cười phát hiện cuốn sách chỉ là ngụy trang, sự thật là hai vợ chồng đang chơi điện thoại. Bé gái không hay biết gì vẫn đang chăm chỉ đọc sách đúng ý của bố mẹ. 

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Ai cũng tượng cặp phụ huynh đang đọc sách để làm gương cho con - Ảnh: Sina

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Hóa ra cả 2 đang chơi điện thoại - Ảnh: Sina
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Đứa trẻ vẫn không hay biết gì - Ảnh: Sina

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Đúng là quá thông minh. Vừa trở thành tấm gương để con cái nhìn vào học tập, vừa có thể sử dụng điện thoại mà không bị ai phán xét"; "Haha tội bé gái ghê"; "Không nhịn được cười"; "Sao bố mẹ nỡ lòng nào lừa con như vậy chứ"; "Đáng học hỏi ghê. Sau này có con cũng phải áp dụng mới được"; "Lưu lại không sau này quên mất"...

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