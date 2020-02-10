Con trai bất ngờ biến mất lúc nửa đêm, mẹ tá hỏa tìm kiếm rồi bật cười khi phát hiện sự thật

Thế giới 10/02/2020 15:14

Trở lại phòng ngủ sau khi đi vệ sinh, bà mẹ trẻ tá hỏa khi không thấy con trai đâu. Sau đó chị phát hiện sự thật và bật cười thích thú.

Đối với cha mẹ, nhìn ngắm con ngủ say luôn là một niềm hạnh phúc khó tả. Trông thiên thần nhỏ đang say giấc nồng, phụ huynh nào cũng tràn ngập cảm giác yêu thương và tự hào vì đã sinh ra đứa nhỏ đáng yêu đến thế. Tuy nhiên nhiều lúc cha mẹ lại không nhịn nổi cười với dáng ngủ bá đạo của con. Hết chổng mông, dạng chân lại còn uốn éo người nữa.

Mới đây, một bà mẹ trẻ Trung Quốc tên Xiao Li đăng ảnh dáng ngủ hài hước của con thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Theo Sina, Li tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra, cô tá hỏa vì không thấy đứa con 10 tháng tuổi của mình đâu. Li lập tức bật đèn để tìm con. Một lúc sau, cô mới phát hiện con trai bị kẹt trong tấm màn. Có lẽ đứa bé ngủ quá say nên lăn khỏi giường lúc nào cũng không biết.

Con trai bất ngờ biến mất lúc nửa đêm, mẹ tá hỏa tìm kiếm rồi bật cười khi phát hiện sự thật - Ảnh 1
Dáng ngủ hài hước của bé trai khiến người mẹ bật cười - Ảnh: Sina

Trước đó, chị Ma (sống tại Trung Quốc) chia sẻ tấm ảnh chụp chồng và con gái khi đang ngủ lúc nửa đêm khiến cộng đồng mạng thích thú.

Chị cho biết mình hay bị tỉnh giấc giữa đêm. Hôm đó sau khi tỉnh giấc, theo bản năng chị quơ tay tìm con rồi tá hỏa vì không thấy con đâu.

Con trai bất ngờ biến mất lúc nửa đêm, mẹ tá hỏa tìm kiếm rồi bật cười khi phát hiện sự thật - Ảnh 2

Hai bố con ngủ như đang làm xiếc khiến người mẹ cười chảy nước mắt - Ảnh: Sina

Vội vàng bật đèn lên kiểm tra, chị Ma cười chảy nước mắt khi bắt gặp cảnh tượng hài hước. Bé gái nằm sát mé giường, nửa trên vẫn yên vị ở cạnh bố còn nửa dưới thì vắt vẻo dưới đất. Nếu không có tay ông bố giữ lại chắc cô bé đã lọt khỏi giường luôn rồi.

Clip hài hước: Bố mẹ làm gì khi ở nhà trông con giữa dịch virus corona

Clip hài hước: Bố mẹ làm gì khi ở nhà trông con giữa dịch virus corona

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh bố mẹ bày trò khi ở nhà trông con giữa dịch bệnh khiến người xem cười ngất.

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