Bé gái 5 tuổi ngủ một mình nhưng luôn nói giường rất chật, mẹ lén xem camera thì bật khóc

Thế giới 09/02/2020 14:55

Câu chuyện cảm động do người mẹ chia sẻ đã gây bão mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ.

Câu chuyện cảm động do tài khoản Facebook Zhen Zing chia sẻ lên mạng xã hội hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. 

Zhen cho biết vợ chồng cô sinh được một bé gái 5 tuổi. Cô bé được ông bà nội hết mực yêu thương. Vào năm ngoái, bố chồng của Zhen qua đời. Mẹ chồng cô vì quá đau buồn nên mắc chứng bệnh Alzheimer, thường xuyên bị mất trí nhớ. 

Gần đây, vợ chồng Zhen đã đóng cho con gái một chiếc giường lớn để bé ngủ riêng cho tự lập. Tuy nhiên, bé gái thường nói với mẹ là giường rất chật, mỗi đêm cô bé đều cảm thấy có người nằm ngủ với mình.

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Câu chuyện cảm động gây bão mạng - Ảnh: Sina

Lúc đầu, Zhen cho rằng con gái kiếm cớ để được ngủ chung với bố mẹ. Sau khi chuyện này lặp lại nhiều lần, người mẹ tò mò nên đã quyết định lắp một chiếc camera tại phòng của bé và lặng lẽ quan sát xem có chuyện gì xảy ra.

Vào hôm thứ 2 vừa qua, sau khi con gái đi ngủ, Zhen lặng lẽ ngồi quan sát camera từ căn phòng của mình thì phát hiện điều bất ngờ. Hoá ra khi bé gái 5 tuổi ngủ say, người bà bị chứng mất trí đã đi vào phòng, nằm lên giường và ru cháu ngủ. Khi gần sáng thì bà về phòng mình. Đó là lý do vì sao bé gái cảm thấy giường bị chật.

Dẫu biết mẹ chồng thương cháu nhưng Zhen không ngờ bà lại yêu cháu đến như vậy. Khi theo dõi sự việc qua camera, Zhen suýt bật khóc. 

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ dân mạng Trung Quốc: "Thương người bà quá"; "Có lẽ bà thấy nhớ ông, cảm giác trống trải nên mới sang ngủ cùng cháu"; "Cha mẹ chồng mình cũng rất yêu thương con cháu"...

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây bão câu chuyện xúc động

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