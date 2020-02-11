Nửa đêm đi làm về không thấy con đâu, chồng nhìn kỹ chỗ vợ nằm rồi bật khóc xúc động

Thế giới 11/02/2020 11:29

Người chồng trẻ chia sẻ câu chuyện cảm động của gia đình mình lên mạng xã hội thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, việc mang thai, sinh con, nuôi con mọn khiến người phụ nữ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Thậm chí, nhiều người còn rơi vào bế tắc, trầm cảm. Chính vì vậy, cánh mày râu hãy cố gắng giành nhiều thời gian hơn để chơi với con hoặc phụ giúp vợ công việc nhà.

Mới đây, một ông bố trẻ ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Sau khi sinh con, cô vợ trẻ nghỉ việc để ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ, người chồng đã hạn chế những buổi tụ họp bạn bè ngoài giờ làm việc để về nhà chăm con và phụ giúp công việc nhà.

Thời gian gần đây, công ty có một dự án lớn nên người chồng thường phải tăng ca đến khuya. Cô vợ đành chăm con một mình để chồng yên tâm làm việc.

Tối hôm đó, người chồng về nhà thì thấy vợ đã ngủ thiếp đi, còn đứa nhỏ thì "mất tích". Sau khi tìm khắp nhà, anh phát hiện đứa con đang nằm trên giường, nhìn bố bằng cặp mắt ngây thơ. Sau khi dỗ con ngủ, cô vợ cũng thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Cái chăn vô tình che mất đứa bé khiến ông bố tưởng con "mất tích". Có lẽ em bé cũng thương mẹ lắm nên không quấy khóc, lặng im chơi một mình chờ bố về.

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Đứa trẻ bị chiếc chăn của mẹ che khuất - Ảnh: Sina
Nửa đêm đi làm về không thấy con đâu, chồng nhìn kỹ chỗ vợ nằm rồi bật khóc xúc động - Ảnh 3
Hình ảnh khiến người chồng xúc động - Ảnh: Sina

Người chồng cảm thấy có lỗi vì đã phó mặc việc chăm con cho vợ khiến vợ mệt mỏi đến kiệt sức. Anh tự nhủ sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể chăm lo cho vợ con nhiều hơn. Câu chuyện cảm động gây bão mạng và thu hút nhiều bình luận, chia sẻ.

"Chỉ mong người đàn ông nào cũng yêu thương, thấu hiểu vợ như ông chồng trong câu chuyện này"; "Dễ thương quá, cô vợ hạnh phúc thật đấy"; "Chắc biết mẹ mệt nên em bé không quấy khóc, đáng yêu ghê"; "Phụ nữ đã hi sinh rất nhiều để ở nhà làm nội trợ"..., dân mạng bình luận. 

Tưởng chồng yêu thương vì ngày nào cũng tới chỗ làm việc đón về, vợ phát hiện sự thật động trời

Tưởng chồng yêu thương vì ngày nào cũng tới chỗ làm việc đón về, vợ phát hiện sự thật động trời

Người chồng ngày nào cũng tới chỗ làm việc đón vợ. Cô vợ tưởng chồng chu đáo nên rất hạnh phúc, ai ngờ sau đó chị phát hiện sự thật động trời.

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Từ khóa:   Trung Quốc chồng thương vợ câu chuyện xúc động

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