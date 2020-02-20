Bức ảnh bé sơ sinh cau có vì 'vừa chào đời đã nghe tin nhà nợ chục tỷ' khiến dân mạng cười lăn cười bò

Bức ảnh hài hước ghi lại biểu cảm cau có như đang muốn 'dằn mặt' bác sĩ của em bé sơ sinh khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.
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Khoảnh khắc chào đón em bé đến với thế giới luôn là giây phút hạnh phúc nhất đối với cha mẹ, người thân. Đặc biệt là khi em bé ra đời với những biểu cảm, hành động thú vị càng khiến bác sĩ và gia đình khó quên hơn nữa.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh em bé sơ sinh cau có khó chịu khi vừa chào đời kèm dòng chia sẻ "Vừa chào đời thì nghe tin nhà nợ chục tỷ". Hình ảnh hài hước khiến ai nấy không thể nhịn cười.
Em bé mới sinh không khóc oe oe như những bạn khác mà thể hiện gương mặt hờn giận khiến mọi người vô cùng thích thú. Có lẽ trong bụng mẹ quá thoải mái và ấm áp nên em bé đang trách các bác sĩ sao lại đưa em ra ngoài sớm như vậy.
Hình ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận lầy lội: "Đang cách ly virus corona mà sao đưa tui ra ngoài này làm chi"; "Mặt này hợp làm chủ tịch lắm nè"; "Đang ngủ ngon thì bị lôi ra ngoài, quạo ghê á!"; "Tắt đèn giùm đi biết tui chói mắt lắm không";...
Trước đó, nhiều bức ảnh bé sơ sinh có biểu cảm độc đáo khi chào đời đã gây bão cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi.