Bức ảnh bé sơ sinh cau có vì 'vừa chào đời đã nghe tin nhà nợ chục tỷ' khiến dân mạng cười lăn cười bò

Khoảnh khắc chào đón em bé đến với thế giới luôn là giây phút hạnh phúc nhất đối với cha mẹ, người thân. Đặc biệt là khi em bé ra đời với những biểu cảm, hành động thú vị càng khiến bác sĩ và gia đình khó quên hơn nữa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh em bé sơ sinh cau có khó chịu khi vừa chào đời kèm dòng chia sẻ "Vừa chào đời thì nghe tin nhà nợ chục tỷ". Hình ảnh hài hước khiến ai nấy không thể nhịn cười.