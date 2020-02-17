Nghi vợ ngoại tình với 4 gã đàn ông, chồng dùng keo siêu dính dán 'chỗ ấy' của vợ

Thế giới 17/02/2020 11:29

Cho rằng vợ ngoại tình với 4 gã đàn ông khác, người chồng ở Kenya đã dùng keo siêu dính dán chặt "chỗ ấy" của vợ lại.

Một người đàn ông sống tại Kenya đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành động dùng keo siêu dính dán "chỗ ấy" của vợ. 

Theo Dailymail, nghi phạm Dennis Mumo (36 tuổi) khai với cảnh sát rằng anh ta phát hiện vợ nhắn tin với gã đàn ông khác thông qua tài khoản mạng xã hội. Cô vợ còn gửi ảnh "mát mẻ" cho nhân tình. Lời khai này vẫn đang được cảnh sát xác minh làm rõ.

Dennis cho biết mỗi khi anh ta đi công tác, cô vợ lại hẹn hò với những gã đàn ông khác. Cách đây ít lâu, trước khi bay tới Rwanda để bàn công việc, Dennis đã dùng keo siêu dính dán "chỗ ấy" của vợ để cô này không thể ngoại tình được nữa.

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Chồng dùng keo siêu dính dán 'chỗ ấy' của vợ vì nghi vợ ngoại tình với 4 người đàn ông - Ảnh: Dailymail

Nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng bộ phận sinh dục và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng đau đớn. Dennis lập tức bị bắt giữ. Hắn ta bào chữa rằng mục đích của hành động này nhằm cứu rỗi cuộc hôn nhân.

Người chồng cho biết khi kiểm tra điện thoại, anh phát hiện vợ mình không chỉ ngoại tình với một mà là tận bốn người đàn ông. Cô vợ còn gửi ảnh "mát mẻ" cho một gã với lời nhắn "hứa hẹn một đêm điên cuồng".

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Tòa án Luật Kitui, nơi sẽ xét xử Dennis Mumo - Ảnh: Dailymail

Hiện Dennis đang bị cáo buộc những tội danh bạo hành gia đình, làm tổn thương nghiêm trọng "chỗ ấy" của vợ khiến cô có nguy cơ bị vô sinh.

Trong khi đó, luật sư biện hộ của Dennis lại yêu cầu tòa án điều tra nghi vấn cô vợ ngoại tình, gây ra hiểu lầm và là nguồn cơn hành động bất thường của Dennis. 

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