Tối 10/2 vừa qua, anh Asif Rafiq Siddiqi đang tổ chức đám cưới tại một trung tâm tiệc cưới ở khu Sakhi Hassan Chowrangi (thành phố Karachi, Pakistan) thì xảy ra sự cố dở khóc dở cười .

Người phụ nữ này tự xưng là Madiha Siddiqi, tuyên bố dõng dạc trước họ hàng hai bên: "Chú rể trước mặt các vị đây chính là chồng tôi, và là bố của đứa trẻ này. Anh ta nói dối tôi là đến thành phố Hyderabad trong 3 ngày".

Theo The Sun, cặp đôi đang đọc lời thề nguyện trước các quan khách thì một phụ nữ bế theo con nhỏ bất ngờ xông vào, tự xưng là vợ cả của chú rể.

Lúc này mọi người mới biết hóa ra anh Asif đã nói dối vợ để đi kết hôn với người phụ nữ khác, không ngờ lại bị cô vợ theo dõi bắt quả tang tại trận.

Đang làm đám cưới với vợ ba, chú rể bị vợ cả đánh bầm dập - Ảnh: The Sun

Chưa dừng lại ở đó, cô Madiha còn vạch trần gia đình chồng dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn giấu giếm cô: "Đây là mẹ chồng và em chồng tôi. Cô ấy nói rằng mẹ chồng tôi bị ốm 3 ngày và phải truyền dịch. Các người không biết anh ấy là chồng tôi sao? Anh ta thậm chí còn không nghĩ cho con".

Ngoài ra, cô vợ tiết lộ đây không phải lần thứ 2 mà là lần thứ 3 Asif kết hôn. Chính cô vợ hai đã mách "bà cả" về chuyện Asif cưới vợ ba mà không thông báo nửa lời với hai người vợ trước.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của vợ cả, ban đầu anh Asif phủ nhận mọi chuyện, tuy nhiên sau khi cảm thấy không thể chối cãi được nữa, Asif đã thừa nhận hành vi lừa dối.

Quá phẫn nộ, cô Madiha cùng gia đình của người vợ ba đã xông vào đánh, tát chú rể Asif tới tấp. Trong đoạn clip được nhân chứng ghi lại, Asif bị đánh tới bầm dập mặt mày, quần áo rách tả tơi. Vì quá sợ hãi, anh ta phải trốn dưới gầm xe buýt để thoát thân, mãi sau đó mới dám chui ra sau khi được vài người lạ giải cứu.

Cô Madiha tức giận đánh chồng - Ảnh: The Sun

Tại Pakistan, người đàn ông có thể "tam thê tứ thiếp". Tuy nhiên khi muốn kết hôn thêm lần nữa, người chồng phải nhận được sự đồng ý của những người vợ trước của mình.