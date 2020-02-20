Dân mạng phát sốt với loạt ảnh hài hước 'Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ý ngoài'

Loạt ảnh hài hước ghi lại cảnh cặp vợ chồng cùng 2 con nhỏ ngủ trong phòng gây sốt mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Gia đình hòa thuận góp phần rất lớn trong sự hình thành tính cách của trẻ. Những cảm xúc buồn giận, hờn ghen, hạnh phúc hay thương cảm của cha mẹ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng trẻ. Những đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc thường có tính cách nền nã, khoáng đạt, không cộc cằn, thô lỗ. Do mối quan hệ của cha mẹ rất tốt, con cái cũng sẽ có thiện cảm, luôn hướng tới một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, có tình yêu lành mạnh với người khác giới.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh hài hước về một gia đình nhỏ ở Trung Quốc. Ai nấy đều cho rằng những đứa trẻ này sẽ lớn lên với tính cách giàu tình yêu thương khi được nuôi lớn trong một gia đình hạnh phúc.

Cặp vợ chồng ôm nhau ngủ rất tình cảm, còn hai đứa trẻ thì nằm ngủ lăn lóc siêu hài - Ảnh: Sina Loạt ảnh khiến dân mạng cười ngất - Ảnh: Sina Theo Sina, cả gia đình 4 người này vừa đi chơi cả ngày. Khi về đến nhà, họ chỉ kịp tắm táp rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, quên cả tắt đèn trong phòng. Bà mẹ chồng vào phòng định tắt đèn hộ vợ chồng con trai thì bắt gặp cảnh tượng hài hước. Đôi vợ chồng cùng đắp chăn, ôm nhau ngủ rất tình cảm. Còn hai đứa trẻ con thì nằm ngủ lăn lóc với đủ tư thế khác nhau. Có thể thấy dù đã sinh 2 con nhưng tình cảm của hai người vẫn rất mặn nồng. Một số dân mạng cho rằng đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói: "Bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ý ngoài". Loạt ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận xuýt xoa từ dân mạng: "Dễ thương xỉu luôn á"; "Bố mẹ 'tình như cái bình' luôn"; "Đáng yêu ghê"; "Với một đứa trẻ thì không điều gì hạnh phúc hơn là được sống trong gia đình hạnh phúc, êm ấm"...

Con nghịch ngợm không chịu học bài, mẹ trẻ xài chiêu bá đạo khiến đứa trẻ ngậm ngùi 'an phận' Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh mẹ kèm con học bài khiến người xem cười ngất. Ai nấy đều khen người mẹ quá cao tay.

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