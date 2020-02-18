Được giao trông con, ông bố nghĩ ra cách bá đạo để được rảnh tay chơi game

Hình ảnh bố trông con hài hước thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là ánh mắt 'tổn thương' của đứa trẻ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hài hước ghi lại cảnh bố trông con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Để được rảnh tay chơi game, ông bố đã nghĩ ra cách siêu bá đạo khiến người xem không thể nhịn cười.

Cụ thể, ông bố đặt con lên bàn, cho con ngồi vào một ngăn vừa đúng bằng chiều cao của đứa bé. Như vậy vừa có thể tập trung chơi game mà không sợ con rời xa tầm mắt của mình. Bé trai có vẻ cam chịu, chỉ biết nhìn bố với ánh mắt "hạn hán lời" để nói lên nỗi bức xúc của mình. Thôi thì cố gắng chịu đựng, chút nữa mẹ về thì mách mẹ sau vậy.

Bé trai dùng ánh mắt 'cạn lời' nhìn bố - Ảnh: Weibo

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước: "Con chỉ là con nuôi của bố thôi phải không"; "Bố nhặt con về từ bãi rác chứ gì"; "Mẹ ơi ra mà xem bố đối xử với con thế này đây"; "Cố chịu đựng tí về mách mẹ là được"...

Trước đó dân mạng từng chia sẻ hình ảnh tương tự, người anh được mẹ giao nhiệm vụ trông em nhưng vì mải chơi game nên đã nghĩ ra cách chống chế hài hước.

Người anh đã đặt em vào một chiếc túi nilon nhỏ rồi treo luôn lên tay nắm cửa. Cô em gái nhỏ xíu, có lẽ chỉ mới vài tháng tuổi lại tỏ ra cực kỳ thích thú. Có lẽ sợ em bị ngã nên anh trai đã lót một con gấu bông lớn ở phía dưới.

Anh cố định em lên tay nắm cửa để rảnh tay chơi game - Ảnh: Weibo

Bé gái không khóc lóc mà tỏ ra khoái trí - Ảnh: Weibo

Cảnh tượng hài hước cứ thể diễn ra trong căn phòng. Người anh thì cắm cúi xem điện thoại, cô em vỗ tay, nhún nhảy trong chiếc túi nilon. Có lẽ sau khi về nhà, người mẹ thấy cảnh này cũng chỉ biết "cạn lời".

Bố mẹ nhà người ta ngồi đọc sách làm gương cho con, dân mạng chưa kịp khen đã phát hiện sự thật phũ phàng Hình ảnh hài hước ghi lại cảnh hai phụ huynh ngồi đọc sách chăm chú để làm gương cho con cùng sự thật phũ phàng khiến dân mạng cười ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-giao-trong-con-ong-bo-nghi-ra-cach-ba-dao-de-duoc-ranh-tay-choi-game-351303.html