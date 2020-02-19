Con nghịch ngợm không chịu học bài, mẹ trẻ xài chiêu bá đạo khiến đứa trẻ ngậm ngùi 'an phận'

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh mẹ kèm con học bài khiến người xem cười ngất. Ai nấy đều khen người mẹ quá cao tay.

Dạy con học là nỗi trăn trở của các bậc cha mẹ. Hầu hết trẻ con tiểu học đều ham chơi hơn ham học, chúng chưa hiểu việc học quan trọng thế nào và khó lòng có thể tập trung được. Dỗ ngon ngọt thì chúng không nghe, quát mắng hay phạt roi thì càng khiến trẻ ác cảm với việc học hơn.

Mới đây, một bà mẹ ở Trung Quốc đã nghĩ ra cách khiến con trai ngoan ngoãn làm hết bài tập mà không dám bỏ trốn đi chơi.

"Chưa viết xong bài thì đừng hòng ra khỏi ghế. Hãy xem kế Định Hải Thần Châm của ta đây", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh hài hước khiến người xem cười ngất.

Bức ảnh hài hước thu hút sự quan tâm của dân mạng - Ảnh: Weibo

Do bé trai rất hiếu động, không chịu ngồi yên học bài nên người mẹ đã lấy một thanh gậy dài rồi xuyên vào lỗ hổng ở trên ghế, sau đó xuyên qua lớp áo của cậu con trai. Vậy là cậu bé phải ngoan ngoãn học bài cả buổi tối, còn người mẹ có thể yên tâm làm việc nhà mà không cần phải canh chừng con.

Cách làm này vô cùng đơn giản mà lại giúp người mẹ cố định cậu con trai ở yên một chỗ. Chỉ cần cậu bé đứng lên sẽ lập tức gây ra tiếng động lớn giúp đánh động người mẹ.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho sự sáng tạo của người mẹ này.

"Haha cười xỉu"; "Thấy vừa tội vừa buồn cười"; "Nhìn thương thật đấy nhưng xin lỗi tôi không nhịn cười nổi"; "Từ giờ ngoan ngoãn học bài thôi con ơi"; "Mẹ mà đã ra tay thì chạy thế nào được"; "Trời ơi tôi phải áp dụng ngay với thằng con ở nhà"...

Cạn lời cảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài Bức ảnh bố tự trói tay khi dạy con học bài nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nghich-ngom-khong-chiu-hoc-bai-me-tre-xai-chieu-ba-dao-khien-dua-tre-ngam-ngui-an-phan-351409.html