Mẹ khóc lóc thảm thiết khi thấy con nằm bất động trong tình trạng đáng sợ, biết sự thật thì vừa tức vừa buồn cười

Thế giới 19/02/2020 11:31

Câu chuyện hài hước về bé gái tinh nghịch làm mẹ một phen tá hỏa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sinh con, nuôi con là trải nghiệm quý giá nhất đời của mỗi người. Con cái niềm hạnh phúc, là động lực vươn lên trong cuộc sống của các ông bố, bà mẹ. Tuy nhiên, với bản tính nghịch ngợm, lắm chiêu, trẻ con đôi khi cũng khiến cho bố mẹ chúng tức xì khói mà không làm gì được.

Mới đây, chị Li Qian (sống tại Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện hài hước về cô con gái tinh nghịch lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vào một buổi trưa cuối tuần, trong nhà chỉ còn hai mẹ con vì chồng của Li phải làm tăng ca. Đang nấu ăn thì bị hết nguyên liệu nên Li dặn con ở nhà chơi ngoan, sau đó chạy đến cửa hàng tạp hóa mua đồ. 

Khoảng 30 phút sau, Li vừa về nhà thì phát hiện con gái 3 tuổi nằm bất động, mắt nhắm nghiền, quần áo và drap giường dính nhiều vệt màu đỏ trông rất đáng sợ.

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Cảnh tượng đáng sợ khiến người mẹ khóc thét - Ảnh: Sina
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Hóa ra bé gái nghịch ngợm lọ sơn móng tay của mẹ rồi ngủ quên - Ảnh: Sina

Nghĩ con gái bị thương nặng, Li lập tức gọi cấp cứu rồi ôm con khóc lóc thảm thiết. Lúc này, bé gái bất ngờ tỉnh dậy, dụi mắt rồi hỏi: "Mẹ sao vậy, sao mẹ đánh thức con, con buồn ngủ lắm".

Lúc này, Li mới nhận ra những vệt màu đỏ kia chỉ là sơn móng tay. Hóa ra khi Li vắng nhà, bé gái đã lấy mỹ phẩm của mẹ ra chơi đùa, không may làm đổ lọ sơn móng nên mới gây ra cảnh tượng hiểu lầm. Sau khi mắng con gái, Li cảm thấy vừa tức vừa buồn cười không chịu nổi.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Con tui thì dùng son trét khắp người rồi lăn ra ngủ. Khoảnh khắc thấy cảnh đó tim tui cũng lỡ đi vài nhịp đấy. Thiệt không chịu nổi mà"; "Công nhận nhìn vừa tức vừa buồn cười"; "Con quá đáng với mẹ lắm luôn á";...

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Hình ảnh bố trông con hài hước thu hút sự chú ý của dân mạng. Đặc biệt là ánh mắt 'tổn thương' của đứa trẻ khiến ai nấy không thể nhịn cười.

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