Bé trai khóc cạn nước mắt bên bụi tỏi bị vặt trụi và câu chuyện phía sau khiến dân mạng cười nín thở

Thế giới 14/02/2020 15:30

Câu chuyện dở khóc dở cười của cậu bé Trung Quốc khiến cư dân mạng vừa thương cảm vừa buồn cười.

Nhân vật chính của câu chuyện dở khóc dở cười là một cậu bé học tiểu học ở Trung Quốc. Trong kỳ nghỉ đông, cả lớp được cô giao bài tập là trồng tỏi. Cậu bé rất háo hức mong cây tỏi của mình lớn lên để có thể mang tới lớp khoe với các bạn.

Tuy nhiên hết kỳ nghỉ đông thì Trung Quốc lại xảy ra dịch Covid-19 nên học sinh tiếp tục được nghỉ học. Cây tỏi trở thành niềm vui của cậu bé trong những ngày phải ở nhà.

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Cậu bé tiểu học trồng tỏi để nộp bài tập về nhà cho cô giáo - Ảnh: Sohu

Một hôm, mẹ bé trai cần tỏi để xào thức ăn. Do phải hạn chế ra đường nên khi nhìn thấy bụi tỏi tươi tốt bên cửa sổ, người mẹ không do dự vặt trụi rồi mang đi nấu nướng. 

Vừa nhìn thấy đĩa thức ăn, bé trai lập tức có dự cảm không lành, liền chạy ra cửa sổ kiểm tra tình hình bụi tỏi thân yêu. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, bụi tỏi đã ra đi không một lời từ biệt.

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Người mẹ không biết nên vặt trụi rồi mang đi xào nấu thế này đây - Ảnh: Sohu

Nghĩ đến công sức chăm bón suốt nhiều ngày qua, bé trai òa khóc nức nở trong sự khó hiểu của cả gia đình. Vừa tiếc của vừa sợ cô mắng, cậu bé kêu gào không ngớt, vẻ mặt đau khổ như vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá. 

Khi biết đây là bài tập về nhà của con, người mẹ rất hối hận và lập tức xin lỗi cậu bé. Cô cũng giải thích rằng cây tỏi vừa bị vặt trụi vẫn sẽ mọc trở lại và bài tập về nhà của cậu bé sẽ hoàn thành trước ngày đi học. Dù vậy, bé trai vẫn vừa ăn cơm vừa khóc. 

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Bé trai đau khổ vì mất đi cây tỏi quý giá khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sohu

Câu chuyện gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Mẹ quá đáng lắm luôn á"; "Tội nghiệp thật đấy nhưng xin lỗi tôi không nhịn được cười"; "Haha đáng yêu ghê"; "Chia buồn với bé trai lẫn cây tỏi nha"; "Có lẽ sẽ khóc đến khi nào cây tỏi mọc lại luôn đấy"...

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