Em bé 2 tuổi 'sao y bản chính' dáng đi của bà siêu thần thái khiến dân mạng cười bò

Thế giới 21/02/2020 11:52

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh em bé bắt chước y chang dáng đi của bà khiến người xem cười ngất.

Bắt chước là cách cơ bản nhất để trẻ học hỏi. Cách bé lặp đi lặp lại một điều gì đó bạn nói là để phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ. Hay như hành động bắt chước mẹ xoay nắm cửa đóng mở cũng là giúp bé phát triển kỹ năng vận động.

Đối tượng được bé chọn để bắt chước không ai khác là ông bà, cha mẹ, những người thân cận với bé nhất hoặc những đồ vật xung quanh. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền clip hài hước ghi lại cảnh em bé bắt chước dáng đi của bà khiến nhiều người bật cười thích thú.

clip hai huoc 1

clip hai huoc 2
Em bé 'sao y bản chính' dáng đi của bà khiến dân mạng bật cười thích thú - Ảnh cắt từ clip 

Thấy bà đi khom lưng, em bé khoảng 2 tuổi lập tức "sao y bản chính". Dù còn nhỏ nhưng cậu bé bắt chước giống y hệt khiến mọi người phải ồ lên thán phục. Vẻ đáng yêu, hài hước của em bé nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Em bé đáng yêu quá"; "Nhìn như ông cụ non vậy, đáng yêu xỉu luôn"; "Con tôi cũng rất thích bắt chước người lớn trong nhà"; "Hình như đứa trẻ nào cũng thích như vậy"; "Em bé đúng là rất dễ thương. Tuy nhiên gia đình cần uốn nắn vì rõ ràng đây không phải dáng đi chuẩn của một em bé. Xương chân, xương lưng của bé vẫn đang phát triển, cứ cố tình bắt chước dáng đi của bà như vậy sẽ có khả năng bị gù lưng hoặc chân bị vòng kiềng"..., dân mạng bình luận.

Bức ảnh bé sơ sinh cau có vì 'vừa chào đời đã nghe tin nhà nợ chục tỷ' khiến dân mạng cười lăn cười bò

Bức ảnh bé sơ sinh cau có vì 'vừa chào đời đã nghe tin nhà nợ chục tỷ' khiến dân mạng cười lăn cười bò

Bức ảnh hài hước ghi lại biểu cảm cau có như đang muốn 'dằn mặt' bác sĩ của em bé sơ sinh khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc clip thư giãn clip gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích