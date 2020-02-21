Em bé 2 tuổi 'sao y bản chính' dáng đi của bà siêu thần thái khiến dân mạng cười bò

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh em bé bắt chước y chang dáng đi của bà khiến người xem cười ngất.

Bắt chước là cách cơ bản nhất để trẻ học hỏi. Cách bé lặp đi lặp lại một điều gì đó bạn nói là để phát triển kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ. Hay như hành động bắt chước mẹ xoay nắm cửa đóng mở cũng là giúp bé phát triển kỹ năng vận động.

Đối tượng được bé chọn để bắt chước không ai khác là ông bà, cha mẹ, những người thân cận với bé nhất hoặc những đồ vật xung quanh. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền clip hài hước ghi lại cảnh em bé bắt chước dáng đi của bà khiến nhiều người bật cười thích thú.

Em bé 'sao y bản chính' dáng đi của bà khiến dân mạng bật cười thích thú - Ảnh cắt từ clip

Thấy bà đi khom lưng, em bé khoảng 2 tuổi lập tức "sao y bản chính". Dù còn nhỏ nhưng cậu bé bắt chước giống y hệt khiến mọi người phải ồ lên thán phục. Vẻ đáng yêu, hài hước của em bé nhận về vô số bình luận từ cộng đồng mạng.

"Em bé đáng yêu quá"; "Nhìn như ông cụ non vậy, đáng yêu xỉu luôn"; "Con tôi cũng rất thích bắt chước người lớn trong nhà"; "Hình như đứa trẻ nào cũng thích như vậy"; "Em bé đúng là rất dễ thương. Tuy nhiên gia đình cần uốn nắn vì rõ ràng đây không phải dáng đi chuẩn của một em bé. Xương chân, xương lưng của bé vẫn đang phát triển, cứ cố tình bắt chước dáng đi của bà như vậy sẽ có khả năng bị gù lưng hoặc chân bị vòng kiềng"..., dân mạng bình luận.

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