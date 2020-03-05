Trót ngủ quên khi trông con, ông bố nhận cái kết không thể đắng hơn

Lại một câu chuyện dở khóc dở cười khi bố trông con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Từng có không ít tình cảnh dở khóc dở cười xảy ra khi bố trông con. Một số người thì mải chơi điện thoại để con biến nhà thành bãi chiến trường, số khác thì ngủ quên chẳng biết trời trăng mây gió, đến con chạy đi đâu mất cũng chẳng biết.

Mới đây, mạng xã hội Thái Lan chia sẻ cái kết đắng lòng của một ông bố vì trót ngủ quên khi trông con. Bé trai 2 tuổi nhân lúc bố ngủ say đã lấy hộp phấn rôm đổ lên người bố. Chẳng những ông bố trẻ biến thành Bạch Tuyết bất đắc dĩ mà giường nệm, chăn gối cũng phủ đầy phấn rôm trắng xóa. Người vợ khi về đến nhà chứng kiến cảnh tượng "thê thảm" của chồng đã nhanh tay chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội.

Bé trai lấy phấn rôm đổ đầy người bố - Ảnh: FB

Giường nệm, chăn gối cũng bị phấn phủ trắng xóa - Ảnh: FB

Ông bố vẫn ngủ ngon lành... - Ảnh: FB

... mà không hề hay biết mình đã biến thành nàng Bạch Tuyết bất đắc dĩ - Ảnh: FB

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ: "Đừng bao giờ ngủ khi con còn thức"; "Đắng lòng quá!"; "Tôi mà là cô vợ, về đến nhà thấy cảnh này chắc lăn đùng ra xỉu quá"; "Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ"; "Những thứ như son phấn, mỹ phẩm nên để xa tầm tay trẻ"; "Không biết lúc tỉnh dậy thấy bản thân tự nhiên biến thành nàng Bạch Tuyết, ông bố sẽ có suy nghĩ gì đây"...

Dặn chồng đưa con đi tắm nắng, vợ đi tìm và phát hiện cảnh tượng 'giận tím người' Ông chồng đã làm đúng theo lời vợ là cho con tắm nắng, còn bản thân thì trốn vào một góc râm mát để chơi điện thoại. Cảnh tượng bố trông con này đúng là giận tím người mà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trot-ngu-quen-khi-trong-con-ong-bo-nhan-cai-ket-khong-the-dang-hon-352796.html