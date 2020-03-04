Ông chồng đã làm đúng theo lời vợ là cho con tắm nắng, còn bản thân thì trốn vào một góc râm mát để chơi điện thoại. Cảnh tượng bố trông con này đúng là giận tím người mà.

Từng có không ít câu chuyện dở khóc dở cười về bố trông con được chia sẻ lên mạng xã hội khiến các bà mẹ càng mất niềm tin vào khả năng trông con của chồng.

Mới đây, một bà mẹ trẻ ở Trung Quốc chia sẻ hình ảnh chồng mình trông con lên mạng xã hội khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Người phụ nữ cho biết vì bận làm việc nhà nên nhờ chồng đưa con ra ngoài tắm nắng. Một lúc sau, cô vợ không thấy chồng con đâu nên đi tìm và phát hiện chồng đưa con lên sân thượng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt mới khiến người vợ vừa tức vừa buồn cười.

Bé gái đang ngồi chơi một mình dưới nắng, còn ông bố thì chọn chỗ râm mát để ngồi bấm điện thoại. Khi bị vợ mắng, người chồng hồn nhiên trả lời rằng đã làm đúng theo yêu cầu của vợ là đưa con đi tắm nắng. Sau lần này, cô vợ quyết định sẽ không tin tưởng giao con cho chồng nữa.

Ông bố trông con siêu lầy khiến vợ vừa tức vừa buồn cười - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây bão mạng và nhận được vô số bình luận hài hước: "Đã bảo là đừng tin mấy ông chồng thừa lười nhác thiếu thông minh này rồi mà"; "Gặp mình chắc mình cho một trận á"; "Haha nhìn con bé ngồi một mình mà buồn cười quá", "20 năm nữa xem lại ảnh bé gái sẽ tự hỏi sao mình lại có ông bố như vậy"; "Giận tím người luôn á"; "Con có lỗi gì mà bố đối xử với con như vậy"...

Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, dụ con uống thuốc không cần cớ mà phải biết dùng chiêu cơ! Người mẹ dùng chiêu cao tay để dụ con uống thuốc khiến cộng đồng mạng cười ngất. Nhiều phụ huynh còn đòi học theo bà mẹ này để đối phó với chứng sợ uống thuốc của đứa con ở nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-chong-dua-con-di-tam-nang-vo-di-tim-va-phat-hien-canh-tuong-gian-tim-nguoi-352718.html