Em bé đeo khẩu trang người lớn cute lạc lối, dân mạng đồng loạt khen người mẹ quá thông minh

Thế giới 04/03/2020 11:28

Hình ảnh em bé đeo khẩu trang tự chế đốn tim dân mạng vì quá đáng yêu. Ai nấy đều khen ý tưởng thông minh của người mẹ.

Do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng hợp tác với việc này. Lúc này, cha mẹ nên lựa chọn khẩu trang phù hợp với kích thước khuôn mặt của trẻ để được thoải mái hơn.

Mới đây, một bà mẹ Trung Quốc vì không tìm được khẩu trang trẻ em cho con nên quyết định chế chiếc khẩu trang của người lớn cho con đeo. 

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Hình ảnh gây bão mạng - Ảnh: Weibo

Vì khuôn mặt quá nhỏ nên nếu bé đeo khẩu trang người lớn sẽ bị che kín toàn bộ khuôn mặt, không nhìn thấy gì. Điều này không chỉ khiến em bé khó chịu mà mọi người nhìn vào cũng thấy kì kì.

Chính vì vậy, bà mẹ trẻ đã cắt hai lỗ trên chiếc khẩu trang để em bé có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đồng thời đảm bảo lưu thông không khí để dễ thở hơn.

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Em bé cute lạc lối đốn tim dân mạng - Ảnh: Weibo

Điều thú vị là chiếc khẩu trang tự chế của bà mẹ sau khi đeo lên mặt con khiến ai nhìn cũng thấy dễ thương. 

"Cute lạc lối luôn á"; "Quá đáng yêu"; "Hãy có ý thức phòng chống dịch bệnh, vì bản thân và mọi người xung quanh"; "Ninja này quá dễ thương luôn"; "Mua khẩu trang cho trẻ em khó quá, phải học theo bà mẹ này mới được"; "Tốt nhất là không nên đưa bé ra ngoài trong tình hình này, dịch bệnh vẫn chưa hết"; "Trừ những việc bắt buộc phải ra đường thì vẫn nên ở nhà thôi mom ạ"..., dân mạng bình luận.

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