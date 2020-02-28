Câu chuyện cháu đánh bà nội khiến cụ bà bỏ nhà đi, ngủ vạ vật ngoài đường khiến cộng đồng mạng xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cụ bà bò lết ngoài đường trong tình trạng máu me khắp mặt khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Sự việc xảy ra tại Thái Lan và được tài khoản Facebook Ake Srisuwan đăng lên trang cá nhân hôm 22/2 vừa qua.

Theo bài viết, hôm đó khi đang trên đường đi làm, Ake bắt gặp một bà cụ đang ngồi bên vệ đường trong tình cảnh hết sức đáng thương. Bà mặc một bộ đồ cũ không chỉn chu, người gầy gò, chân không có giày dép, trên người bầm tím và có nhiều vết máu. Đặc biệt, một bên mắt của bà còn sưng húp và bầm tím.

Cụ bà đáng thương bị cháu nội đánh đập - Ảnh: FB

Bà cụ kể rằng bị cháu trai đánh đập nên phải bỏ nhà đi. Hắn ta thất nghiệp và nghiện rượu, cả ngày chẳng làm ăn gì ngoài việc uống say khướt rồi về đánh bà nội. Cụ bà không nhớ nổi đã bị cháu đánh bao nhiêu lần. Lần gần đây nhất, người bà đã bỏ chạy khỏi nhà và ngủ vạ vật trên đường phố.

"Tôi chỉ là một bà già, tôi biết làm gì để tự vệ bây giờ. Tôi làm gì có sức để chống lại nó", người bà vừa khóc vừa nói.

Hình ảnh khiến cộng đồng mạng xót xa - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, Ake đã đưa cụ bà đến bệnh viện điều trị vết thương trên cơ thể. Không rõ sau đó cháu trai của cụ bà có bị xử lý về hành vi bạo hành hay không, tuy nhiên câu chuyện cháu đánh bà đã khiến hàng ngàn cư dân mạng bức xúc.

"Đồ bất hiếu! Mong cảnh sát xử lý hắn ta"; "Hy vọng cụ bà có một mái ấm mới"; "Khổ thân bà quá"; "Hắn ta thật mất nhân tính"; "Đọc mà không cầm được nước mắt"..., dân mạng bình luận.

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